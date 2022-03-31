Президент подписал указ "О развитии СМИ"

Указ, определяющий дальнейшее развитие средств массовой информации, подписал сегодня глава государства. Документ принят в целях обеспечения устойчивого экономического положения национальных СМИ, производства в необходимом объеме качественного белорусского контента. Указом устанавливается сбор за размещение рекламы в размере 10 % при размещении наружной рекламы и рекламы на транспорте, в иных случаях - 20 % от стоимости услуг по распространению рекламы. Сбор будет уплачиваться рекламодателями и направляться на поддержку государственных средств массовой информации. Кроме того, на 1 процент - до 26 - повышена ставка НДС при оказании услуг передачи данных.