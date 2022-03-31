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Президент подписал указ "О развитии СМИ"
Указ, определяющий дальнейшее развитие средств массовой информации, подписал сегодня глава государства. Документ принят в целях обеспечения устойчивого экономического положения национальных СМИ, производства в необходимом объеме качественного белорусского контента. Указом устанавливается сбор за размещение рекламы в размере 10 % при размещении наружной рекламы и рекламы на транспорте, в иных случаях - 20 % от стоимости услуг по распространению рекламы. Сбор будет уплачиваться рекламодателями и направляться на поддержку государственных средств массовой информации. Кроме того, на 1 процент - до 26 - повышена ставка НДС при оказании услуг передачи данных.
Указ обсуждали с руководителями СМИ
На прошлой неделе проект этого указа обсуждался на совещании главы государства с руководителями крупнейших белорусских СМИ. Александр Лукашенко рассказал, что документ уже рассматривали несколько раз с разных сторон и правительство, и Администрация Президента. Недавно в стране заработала отечественная система медиаизмерений, которая должна обеспечить прозрачность рынка, создан реестр рекламных распространителей.
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