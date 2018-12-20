Президент подписал указ о задачах социально-экономического развития Беларуси на 2019 год

Как сообщили в пресс-службе Президента, Глава государства сегодня подписал указ о задачах социально-экономического развития Беларуси на 2019 год. В приоритете обеспечение экономического роста страны, превышающего среднемировой уровень, а также повышение благосостояния людей. Указом утверждены и основные направления денежно-кредитной политики на будущий год.