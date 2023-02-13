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Александр Лукашенко подписал указ об арендном жилье: Многодетные и люди в погонах - это наши сверхпервоочередники
Президент Беларуси подписал указ "Об арендном жилье для военнослужащих". Документ устанавливает порядок и условия передачи квадратных метров в собственность.
Так, арендное жилье безвозмездно передается в собственность при наличии 25 календарных лет выслуги на военной службе. За 20 лет выслуги на возмездной основе, с возможностью оплаты в рассрочку до 15 лет. Также для военнослужащих с выслугой 20 лет и уволенных в запас, которые не желают приобретать свое арендное жилье в собственность, сохраняется право владения и пользования с возможностью продления договора найма до улучшения ими жилищных условий.
Дополнительно предоставлены гарантии для членов семьи военнослужащих. Членам семьи военнослужащего, погибшего в связи с исполнением служебных обязанностей, занимаемое ими арендное жилье будет передаваться в собственность безвозмездно. Данный указ является поддержкой социальной поддержки военнослужащих как проходящих сегодня воинскую службу, так и на перспективу для молодых людей, готовых посвятить жизнь службе родной Беларуси.
Сейчас на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит более 33 тысяч тех, кто носит погоны. Эти люди выполняют важнейшие для страны функции, и они вправе рассчитывать на поддержку государства. Ведь такую профессию выбирают по зову сердца и исходя из высоких моральных принципов.
Государственный служащий и люди в погонах в принципе не могут заниматься никаким бизнесом, подзаработками. Поэтому господдержка направлена на решение жилищного вопроса - это хорошая мотивация при выборе таких профессий. Да и трудиться человек станет усерднее, если будет уверен, что благодаря своей работе даст семье и детям крышу над головой. Словом, жилищный вопрос - вопрос наиважнейший. Обеспечение жильем бюджетников и особенно людей, стоящих на защите Беларуси, особенно в настоящее время, всегда будет в приоритете государственной жилищной политики. Я неоднократно подчеркивал, что многодетные и люди в погонах - это наши первоочередники, даже сверхпервоочередники.
Указ является дополнительной поддержкой для военнослужащих. Все гарантии, которые предусматривались ранее, остаются. Его действие распространяется на военнослужащих и приравненных к ним лиц, проходящих службу в Минобороны, МВД, МЧС, КГБ, ГПК, Службе безопасности Президента, Оперативно-аналитическом центре при Президенте, КГК, центральных аппаратах Следственного комитета и Госкомитета судебных экспертиз, а также в организациях, входящих в систему данных государственных органов или подчиненных им. Указ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.
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