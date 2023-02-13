Александр Лукашенко подписал указ об арендном жилье: Многодетные и люди в погонах - это наши сверхпервоочередники

Государственный служащий и люди в погонах в принципе не могут заниматься никаким бизнесом, подзаработками. Поэтому господдержка направлена на решение жилищного вопроса - это хорошая мотивация при выборе таких профессий. Да и трудиться человек станет усерднее, если будет уверен, что благодаря своей работе даст семье и детям крышу над головой. Словом, жилищный вопрос - вопрос наиважнейший. Обеспечение жильем бюджетников и особенно людей, стоящих на защите Беларуси, особенно в настоящее время, всегда будет в приоритете государственной жилищной политики. Я неоднократно подчеркивал, что многодетные и люди в погонах - это наши первоочередники, даже сверхпервоочередники.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси