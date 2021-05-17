Президент подписал закон по вопросам обеспечения нацбезопасности и закон о госзащите

В прошлом году оскорбления и угрозы жизни, здоровью и имуществу поступали не только судьям, представителям правоохранительных и контролирующих органов, но и работникам иных государственных структур, членам избирательных комиссий, журналистам, спортсменам, учителям, представителям общественных организаций в связи с четким и ясным выражением своей гражданской позиции, поддерживающей проводимый государством курс. Вносимые изменения позволят государству применять меры безопасности, обеспечить правовую и социальную защиту, включая материальную компенсацию, не только в отношении государственных служащих, но и любого гражданина Республики Беларусь, иностранного гражданина или лица без гражданства при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье или их имущество. Иными словами, государство обеспечивает не только общественную безопасность, но и безопасность физических лиц.

Юрий Назаренко, первый замминистра внутренних дел Беларуси - начальник милиции общественной безопасности

