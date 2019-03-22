3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Президент пообщался с активом региона и местными жителями
Дороги, зарплаты, пенсии, условия труда и жизни в малых городах, а также переработка вторсырья. Эти и другие темы поднимались сегодня Президентом во время рабочей поездки в Барановичский район. В центре внимания - экономика региона и социальные вопросы, главная задача которых - сократить до минимума разрыв в качестве жизни людей. Глава государства пообщался не только с активом райцентра и региона, но и местными жителями.
Президент потребовал в течение двух лет привести в порядок дороги. Поручил взять на контроль вопросы цен и зарплат. И заявил о намерении вернуться в Барановичи в начале второго полугодия для ревизии работы предприятий. Отметим, Барановичский район - крупный промышленный центр Брестской области.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов