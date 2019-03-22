Президент пообщался с активом региона и местными жителями

Дороги, зарплаты, пенсии, условия труда и жизни в малых городах, а также переработка вторсырья. Эти и другие темы поднимались сегодня Президентом во время рабочей поездки в Барановичский район. В центре внимания - экономика региона и социальные вопросы, главная задача которых - сократить до минимума разрыв в качестве жизни людей. Глава государства пообщался не только с активом райцентра и региона, но и местными жителями.



Президент потребовал в течение двух лет привести в порядок дороги. Поручил взять на контроль вопросы цен и зарплат. И заявил о намерении вернуться в Барановичи в начале второго полугодия для ревизии работы предприятий. Отметим, Барановичский район - крупный промышленный центр Брестской области.