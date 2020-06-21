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Президент: Беларусь не допустит возрождения идей нацизма на своей земле
В Оле на месте трагедии открыт новый памятник
Беларусь не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Об этом заявил Президент,
. Сегодня здесь вспоминают драматичные события нашей военной истории. В 1944 году в огне нацисты уничтожили без малого 2 тысячи мирных жителей. По числу жертв трагедия равна двенадцати Хатыням! Возродить деревню не удалось. Она стала одной из 5 тысяч белорусских поселков, сожженных фашистами. В прошлом году увековечить память в этом месте предложили студенты Гомельщины: возведение мемориала получило поддержку на высшем уровне. К сохранению исторической памяти в Беларуси особое отношение, подчеркнет Президент. Предать ее никому не позволено.
Мемориал памяти сожженных деревень "Ола"
В юбилейную годовщину Великой Победы в Беларуси с особым трепетом вспоминают павших героев, посещают места боевой славы, обновляют памятники - свидетельства самых трагичных страниц нашего прошлого. Мемориальный комплекс "Ола" возвели в короткие сроки – за несколько месяцев. Над воплощением идеи трудилась команда архитекторов и скульпторов. Сегодня сюда почтить память погибших и возложить цветы пришли сотни людей.
Новый электрифицированный участок железной дороги
А после Александр Лукашенко открыл регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск - Жлобин - Минск. Новый электрифицированный участок железной дороги соединил райцентры со столицей. Это очередной этап реализации инвестпроекта электрификации магистрали общей протяженностью в 141 км. Его планируют завершить до конца будущего года. Президент сам проехал на поезде, оценив уровень комфорта, и пообщался с жителями Светлогорска возле железнодорожной станции. Люди задавали житейские вопросы, обратились с просьбами о нужном для города. В Светлогорске начинали возведение своей ледовой площадки, но проект так и не завершили. Сегодня люди напомнили об этом Президенту.
Президент пообщался с жителями Светлогорска
Глава государства рассказал людям о запуске электропоездов, обсудил житейские темы. Жители города обращались и с личными просьбами. Президент дал конкретные поручения по всем вопросам горожан.
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