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Президент поручил определиться с новым механизмом уплаты дорожного сбора на уровне парламента и правительства
Определиться с новым механизмом уплаты дорожного сбора на уровне парламента и правительства. Такое поручение дал сегодня президент во время обсуждения подходов к усовершенствованию порядка взимания госпошлины за допуск транспортных средств к дорожному движению.
В Беларуси 90 тысяч километров дорог, и за 10 лет на их ремонт и содержание потрачено порядка 10 миллиардов рублей. Дорожный сбор действует уже шесть лет и вызывает у населения нарекания. Ведь платить одинаково приходится всем: и тем, кто наматывает десятки тысяч километров, и тем, кто использует авто хотя бы раз в неделю. Правительство дискутировало, новые подходы вынесло на высший уровень. Но президент уверен: решение вопроса как раз в их плоскости, тем более что разделение полномочий власти - современный запрос общества.
Есть ряд предложений, как усовершенствовать механизм дорожного сбора, чтобы и люди были довольны, и хорошие дороги оставались белорусским брендом. В Беларуси зарегистрировано более 4,5 миллиона транспортных средств.
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