Президент поручил определиться с новым механизмом уплаты дорожного сбора на уровне парламента и правительства

В Беларуси 90 тысяч километров дорог, и за 10 лет на их ремонт и содержание потрачено порядка 10 миллиардов рублей. Дорожный сбор действует уже шесть лет и вызывает у населения нарекания. Ведь платить одинаково приходится всем: и тем, кто наматывает десятки тысяч километров, и тем, кто использует авто хотя бы раз в неделю. Правительство дискутировало, новые подходы вынесло на высший уровень. Но президент уверен: решение вопроса как раз в их плоскости, тем более что разделение полномочий власти - современный запрос общества.