Президент поручил разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси

Об этом стало известно по итогам встречи Александра Лукашенко с Валентином Сукало. Верховный суд и Министерство внутренних дел займутся подготовкой документа к юбилейной дате. Кроме того, в ближайшее время предстоит масштабное совещание с силовым блоком нашей страны, поэтому Глава государства интересовался мнением Валентина Сукало о работе правоохранителей в целом и Следственного комитета в частности. Отдельный акцент Президента на недопустимость нарушения закона представителями судейского корпуса.

