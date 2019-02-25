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Президент поручил разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси
Об этом стало известно по итогам встречи Александра Лукашенко с Валентином Сукало. Верховный суд и Министерство внутренних дел займутся подготовкой документа к юбилейной дате. Кроме того, в ближайшее время предстоит масштабное совещание с силовым блоком нашей страны, поэтому Глава государства интересовался мнением Валентина Сукало о работе правоохранителей в целом и Следственного комитета в частности. Отдельный акцент Президента на недопустимость нарушения закона представителями судейского корпуса.
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