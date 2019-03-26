Президент поручил снять с должностей всех виновных за необеспечение надлежащих условий хозяйствования в агрохолдинге "Купаловское"

Президент Беларуси поручил снять с должностей всех виновных за необеспечение надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге "Купаловское". Такое поручение Глава государства дал во время рабочей поездки в Могилевскую область.

Непрезентабельная картина молочно-товарного комплекса "Слижи"

Руководители, присутствующие на этой встрече, не ожидали, что Президент сразу отвергнет предложенный маршрут и пойдет "не туда". При осмотре молочно-товарного комплекса "Слижи" Александру Лукашенко открылась непрезентабельная картина. Комплекс работает 2 года, но производит удручающее впечатление. Оказалось, что коровники, в которых содержат животных, в ужасных условиях. Кругом технологические нарушения.





Порядка не увидел Президент и в производственных помещениях

Настоящий бардак и кладбище ненужных вещей. Оказалось, что за фасадом на мехдворе скрыты ржавая техника, захламленные сараи, металлолом, разобранные погрузчики. На лицо бесхозяйственность и безалаберный подход. Александр Лукашенко открыл все закрытые двери, прошелся по территории и пообщался с работниками комплекса, которые явно не ожидали увидеть Президента в таких скрытых от глаз посторонних закоулках. Задавая вопросы, вот так напрямую можно оценить реальное положение дел.





По итогам посещения района Президентом были приняты принципиальные кадровые решения

По итогам посещения района Президентом были приняты принципиальные кадровые решения за необеспечение надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге "Купаловское". Глава Шкловского района Василий Витюнов направлен работать руководителем этого агрохолдинга. Сегодня же был представлен исполняющий обязанности председателя Шкловского райисполкома. Это теперь уже экс-помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков. Ситуация в холдинге стала последней каплей после невыполнения поручения Президента о своевременной выплате зарплаты в регионе и слабых показателей области. В итоге губернатор Владимир Доманевский снят с должности.Исполнение обязанностей председателя Могилевского облисполкома возложено на первого заместителя Николая Коротина. По остальным руководителям Александр Лукашенко поручил Администрации Президента в кратчайшие сроки внести предложения. Также во время поездки обсуждались эффективность и развитие сельского хозяйства в целом и итоги работы агрохолдинга "Купаловское" в частности. Сегодня Президент четко дал понять, что сложные сельхозпредприятия не останутся без внимания.





Президент дал поручение по созданию агрохолдинга "Купаловское" два с половиной года назад