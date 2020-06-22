Президент посетил 38-ю Брестскую десантно-штурмовую бригаду

Верны традициям и готовы всегда защищать мир и безопасность. Президент посетил 38-ю десантно-штурмовую бригаду в Бресте.



Визит в город над Бугом был бы неполным без общения с теми, кто стоит на страже этих главных ценностей. Сегодня это элита Вооруженных Сил нашей страны. Кстати, бойцы этой бригады рано утром также принимали участие в церемонии в цитадели. Мобильность, выносливость, готовность к выполнению любых задач - все это про 38-ю десантно-штурмовую. Неслучайно девиз десантников звучит просто: "Никто кроме нас!"



Александру Лукашенко продемонстрировали вооружение, которым оснащена бригада. Как раз в это время шли тренировки военных на полосе препятствий и специальной воздушно-десантной платформе. Отработка прыжков с парашютом на земле, предпрыжковые тренировки, инструктаж - подготовка идет нон-стоп. Не зря говорят: чтобы почувствовать себя орлом в воздухе, прежде нужно изрядно попотеть на земле. Обустроен и быт военнослужащих - от спортивного и тренажерного залов до казарм. Одну из них как раз обновили - капитально отремонтировали.







В целом в последнее время принят ряд мер, направленных на повышение престижа военной службы. Идет перевооружение. Есть социальные гарантии для тех, кто прошел срочную подготовку.



На встрече с офицерским составом в Бресте состоялся открытый разговор на злободневные темы. От особенностей новой военной доктрины и современных конфликтов на планете, перевооружения национальной армии до событий, которые сегодня происходят в стране. Отдельно о престиже военной службыи пере-вооружении национальной армии.



В эти минуты идет разговор с активом Брестской области. Президент, как и обещал, намерен посетить все регионы страны. И это уже третья встреча на выезде. Хотя проходит разговор за закрытыми для журналистов дверями, по опыту знаем, что обсуждаются на таких мероприятиях глобальные вопросы нашей жизни.



Подробности в программе "Панорама" в 21:00.



