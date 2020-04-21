Президент посетил бобруйское предприятие "Славянка"

Как налажено производство самого необходимого сейчас для врачей, больниц, населения? Хватает ли средств индивидуальной защиты? Этими вопросами интересовался сегодня Глава государства во время рабочей поездки в Бобруйск. Командировка, скорее, внеплановая, а тема с предысторией. Полторы недели назад Президент жестко поручил правительству и своему политическому штабу удовлетворить массовый спрос на средства защиты в стране. Процесс под контроль взяли высшие должностные лица. Они посетили целый ряд предприятий, которые сейчас занимаются выпуском масок, бахил, костюмов. Проконтролировать лично, как выполняется поручение, обещал и сам Президент. Глава государства на свое усмотрение выбрал предприятие. Им оказалась бобруйская "Славянка". Сегодня это крупнейший производитель масок и костюмов для медиков. Как обстоят дела: визит Президента - самый эффективный контроль, здесь ничего не скроешь. Оказалось, фабрика оперативно переориентировалась. По ее примеру поступили и многие другие предприятия легпрома. Теперь только масок производим в сутки более 2 миллионов 200 тысяч. В стране создан приличный запас, спокойно можем даже продавать за рубеж, спрос есть в России и Прибалтике. Конечно, ни одна поездка Президента не обходится без внимания к другим актуальным темам. Сегодня также говорили о продовольственной безопасности, детально обсудили темпы посевной. Все подробности у Илоны Красутской.





Поручение - проверка - и личный президентский контроль.

Вот такая цепочка на пути к полной укомплектовке страны средствами индивидуальной защиты. Пару недель назад Глава государства неоднократно адресовал правительству жесткое поручение - закрыть массовый спрос на средства защиты. Для пристального контроля за ситуацией за каждым регионом страны закрепили куратора. Мы все видели их командировки на профильные предприятия. Глава Администрации Президента, например, побывал на предприятии “Світанак”, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова - в Витебской области. Госсекретарь Совбеза посетил "Калинку" и "Купалинку», где сейчас тоже выпускают медизделия. Да и Президент также пообещал, что обязательно сам посмотрит одно из таких предприятий. Это и есть эффективный контроль - лично убедиться, как в стране идет выпуск всего необходимого для врачей, больниц и населения.

Президент начал поездку в Бобруйск с положения дел в сельском хозяйстве

Глава государства пообещал и приехал, точнее, прилетел. Воздушная инспекция особенно сейчас также актуальный вопрос - возможность оценить темпы и качество посевных работ. Все-таки мы должны быть не только с масками, но и с хлебом.

"Славянка" теперь шьет только средства индивидуальной защиты

Потом сразу на предприятие - бобруйскую «Славянку», где маски, бахилы и комбинезоны для медиков шьют даже по выходным. Об этом расскажем подробнее, но чуть позже. Дело в том, что сначала был разговор глобальнее - как живет и развивается вся

Могилевщина. Губернатор расскажет, что пополняют местный бюджет, вводят больницы, несколько еще предстоит построить, как обстоят дела с зарплатой. Словом, жизнь не менялась, как работали, так и работают.

Беларусь обеспечена всеми необходимыми средствами защиты

Наша страна средств индивидуальной защиты имеет предостаточно. Все получилось и потому, что молниеносно перестроились предприятия легпрома. Вот та же "Славянка"- сейчас о ней поподробнее. Совсем недавно здесь шили пальто и костюмы, теперь временно только средства индивидуальной защиты. Здесь полностью перешли на новый вид продукции с февраля. По договоренности с партнерами Европейского союза из Финляндии, Швеции и Польши поставили контракты на паузу. Там все понимают.

С перепрофилированием не было никаких проблем. Когда в 2009 в мире свирепствовал свиной грипп, здесь тоже шили маски, только, конечно, не в таких объемах.

Шить маски сложнее, чем пальто или костюмы. Швеям сразу было непросто. Материал-то тонкий, с ним сложнее в работе! Откровенно, пальто и плащи шить куда легче. Но здесь придумали, как ускорить процесс изготовления масок.

Ежедневно в Беларуси выпускают 2,2 млн масок

Итого всеми силами, и госпредприятий, и частника, более 2 миллионов 200 тысяч только масок производят в республике в день. Планку никто пока снижать не будет. С особым вниманием нужно отнестись к медикам, по полной укомплектовать их с головы до ног. Словом, сберечь здоровье тех, кто лечит нас.

Президент дал добро на экспорт защитных масок после насыщения национального рынка

Процесс производства средств защиты налажен в стране полностью. Масок шьют гораздо больше, чем нам необходимо. Та же «Славянка” не против и за рубеж поставлять. Уже есть предложение из Латвии на 10 тысяч масок в качестве первой закупки. Именно поэтому руководители предприятия обратились к Президенту с просьбой разрешить продавать на экспорт. Подобные просьбы звучали не впервой. Поэтому Александр Лукашенко расставил все акценты. Если есть запас, продавать можно и нужно. Но не с целью набить карман. В такое непростое время все мы должны руководствоваться принципом взаимовыручки: помогают нам, помогаем и мы.

Понятно, почему стремятся купить у нас, все равно будет дешевле. Например, в Австрии, где нет своего производства средств защиты, как только ввели карантин, маску дешевле 5 евро нельзя было встретить в аптеках. А в интернете и вовсе продавали по цене 15 евро за штуку! И люди вынуждены были покупать. А белорусские от 60 копеек. Вот они - те самые маски - и одноразовые, и те, что прослужат долго. Варианты на любой кошелек и вкус. Подключились дизайнеры. Рядом стенд с белорусскими атисептиками - гелевые, спиртовые. Президент тоже пользуется.

На "Славянке" начали шить костюмы биологической защиты для медиков

Кроме масок,бахил и медицинских шапочек, вот уже как неделю на "Славянке"шьют комбинезоны биологической защиты. На данный момент передали медикам 7 тысяч. В планах - расширить производство до двух тысяч штук в день. Тот факт, что пока здесь временно не производят одежду, никак не сказался на экономике. Наоборот! Взяли объемами. Дополнительно создали еще полсотни рабочих мест. А зарплата увеличилась на треть. Раньше здесь получали по рублей 700, теперь - тысячу.

"Славянка" успела отшить весеннюю коллекцию одежды

Но порадовать белорусов "Славянка"все же успела, аккурат перед перестройкой отшили весеннюю коллекцию - куртки, костюмы и жилеты. Ее сегодня и посмотрел Глава государства. Тотальное производство средств защиты - мера временная, тут уже думают, как и, главное, с чем вернутся на рынок после. Обновки нужны всем! (видео).

На "Славянке" Президенту подарили куртку

В Бобруйске находится кожевенный комбинат, сырье передают на "Славянку", а итог вы видите сами. Наши цены радуют, особенно россиян. А вот такие симпатичные и утепленные куртки из новой коллекции, с натуральным пухом. Одна из моделей теперь есть и в гардеробе Главы государства.

Президент заглянул сегодня и в фирменный магазин предприятия и прошелся по цехам. Такое общение с людьми - хорошая обратная связь. Для Президента возможность понять лучше, как в обществе реагируют на те или иные процессы. А что говорить, большинство из них так или иначе идет в связке с коронавирусной темой.