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Президент посетил бригаду спецназа и побывал на открытии бассейна в Марьиной Горке
На страже суверенитета и национальных интересов. Сегодня Президент посетил пятую отдельную бригаду специального назначения в Марьиной Горке. Это одно из ведущих соединений сил спецопераций. Здесь несут службу лучшие из лучших. Бригада по праву считается элитой Вооруженных сил страны. Президенту показали образцы вооружения, снаряжение и амуницию подразделений спецназа. Александр Лукашенко оценил также образцы общевойсковой формы - ее обновили. Сегодня она и более ноская, и на любую погоду.
Президент: Всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов
Александр Лукашенко посетил музей истории и боевой славы бригады. Ее отряд один из первых в свое время вошел в Афганистан и с честью выполнил долг. Более 400 солдат и офицеров отмечены орденами и медалями. И сегодня о долге и чести, развитии армии разговор зашел на встрече с воинским коллективом. К таким подразделениям всегда повышенное внимание государства, ведь силы спецопераций - одно из основных направлений развития современной и мобильной армии, где важная роль отводится обеспечению безопасности страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
"Военная доктрина - это основной документ не только для вооруженных сил, но и для всей страны - как будем действовать в современных условиях, если "вдруг". Эта третья военная доктрина разработана, исходя из опыта ведения современных войн, а вообще мы 3 или 4 раза модернизировали наши вооруженные силы, приспосабливая их к ведению войны в самых современных условиях. В 2018 году была принята новая военная доктрина. Она определяет, как и какие войны мы будем вести, если вдруг нам придется защищать наше Отечество".
Новый бассейн стал подарком жителям Марьиной Горки
После Глава государства отправился в город Марьина Горка, который празднует день города. Подарком стало открытие бассейна в новом спортивно-оздоровительном комплексе. Президент сразу подошел к местным жителям и пообщался. Они несколько лет ждали завершения строительства этого важного для них объекта. По соседству с бассейном – тренажерный зал, площадки для занятий легкой атлетикой, баскетболом, борьбой, другими видами спорта. Заниматься здесь смогут не только спортсмены, но и любители. Ежедневно новый комплекс смогут посещать более сотни человек.
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