Президент посетил Чечерскую центральную больницу и пообщался с жителями района

Беларусь достигла значительных успехов в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Как развиваются пострадавшие землиПрезидент увидел воочию на примере Чечерского района. Рабочую поездку Александр Лукашенко начал с ситуации в сельском хозяйстве в целом по республике, и в частности в регионе. На контроле ход посевной, обеспеченность хозяйств топливом и семенами, а также вопросы мелиорации земель.

"Это государственный вопрос. Дороги, мелиорация, плодородие земель - это наш вопрос", - сказал Александр Лукашенко. Особые поручения по этому вопросу Президент дал заместителю премьер-министра Леониду Зайцу. "Возьми полетай, когда посеют. Ты посмотришь, сколько безалаберности. Надо спасти эти земли сейчас". Глава государства подчеркнул, что каждый год надо мелиорировать 200 тыс. га земель и изыскивать на это средства из разных источников чего бы это ни стоило. "Это для меня важнейший вопрос", - подчеркнул Президент.



Президент подчеркивает важность полного обеспечения лекарствами

Пострадавшие районы хорошо восстанавливаются - доложили Президенту - и как доказательство тому - заболеваемость граждан в этом регионе даже ниже, чем по республике, плюс хорошая рождаемость. Посещая местную больницу (здесь могут обслуживаться жители не только Чечерского района, но еще трех соседних), Александр Лукашенко поставил задачу полностью обеспечить потребности медицины в лекарствах и технике.





В начале года в Чечерской больнице появился кабинет компьютерной томографии. Квалификация врачей и наличие спецоборудования позволяют проводить и малоинвазивные операции. Все лечение компьютеризировано: единая информационная база от ФАПов и местной больницы до РНПЦ.

Для консультации в областном пункте личное присутствие уже не обязательно, рассказали Президенту во время экскурсии по больнице. И, конечно, общение с пациентами, в том числе самыми маленькими - обязательная часть поездки.

Государство продолжит поддерживать пострадавшие территории



Государство будет и дальше делать все для развития пострадавших территорий, - заверил Президент, общаясь уже после с местными жителями.



Всего за эти годы на восстановление регионов направили более 19 млрд долларов! Сейчас в стране реализуется уже шестая госпрограмма. Это финансирование на сумму почти 3 млрд рублей. Здесь и льготы, и бесплатное питание, и оздоровление. И сокращать объемы господдержки (в том числе из-за санкций) не планируется.

"Никакие льготы мы не собираемся сокращать. Мы оптимизируемся, смотрим, чтобы деньги тратились куда надо. Мы сегодня с губернатором говорили только об одном: не о сокращении финансирования, а о том, чтобы наоборот Гомельской области помочь, чтобы здесь развивалось производство", - сказал Президент. - Он убежден, что вместо небольших разовых выплат отдельным категориям людей лучше сконцентрировать средства и реализовать важный и нужный проект, например, по строительству станции обезжелезивания воды".

Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, что не является сторонником льгот для чернобыльцев и само слово "чернобылец" воспринимается, по его мнению, с негативным оттенком.

"Если мы не будем говорить, что это льготы, это значит, мы будем вас поддерживать в два раза больше. Дело не в льготах, а в том, чтобы вам было где работать и нормально зарабатывать", - заявил белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что он с большим уважением относится к тем, кто в свое время решил остаться в пострадавших регионах и продолжает их развивать. И помнит, какой путь прошла страна, чтобы преодолеть последствия аварии на ЧАЭС.

"Моя мечта - чтобы вы на 10-15 лет жили больше, чем в среднем по стране, - отметил он. – Вот это для меня будет в радость. Это будет лучшее подтверждение, что мы победили Чернобыль. Не переживайте, будут у нас деньги, никто их не разворует. А тот, кто влезет в чужой карман, вы знаете, как с ними будем поступать", - резюмировал глава государства.

"Выстояли Чернобыль, выстоим и санкционное давление, при этом не утратив человечности и знаменитого белорусского гостеприимства", - Президент прокомментировал действия соседних европейских стран, которые препятствуют выезду своих граждан в Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Открыли границу для них перед католической Пасхой, Радуница через несколько дней. Пусть люди приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли. Великий, богатый Запад, а соли нет. И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия. Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой.

Беларусь достигла значительных успехов в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

"Не буду говорить, что мы победили Чернобыль, но по мордасам ему надавали сильно. Мы справились с решением этой задачи, -

подчеркнул

Александр

Лукашенко

. - Вы видите, что сделано, но главное, чтобы мы жили на своей земле".Президент отметил, что старшее поколение может рассказать, как было раньше, и сравнить с настоящим. А вот будущее зависит уже от молодежи. И мы сделаем все, чтобы наша молодежь была настоящей, наследником того, что создавало старшее поколение, - заявил глава государства. - Вам огромная благодарность, что вы в свое время остались здесь жить. Мы с вами немало здесь сделали. Я уже убежден: почти все вы понимаете, что мы тогда поступили правильно".

Никогда не надо сдаваться, надо бороться до последнего, и тогда придёт победа - главный вывод, которым поделился Президент в разговоре с жителями района.

Президент пообщался с жителями Чечерского района