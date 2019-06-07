Президент посетил флагман белорусской нефтепереработки - предприятие "Нафтан"

Глава государства сегодня посетил флагман белорусской нефтепереработки - предприятие "Нафтан". Качество белорусских нефтепродуктов высоко ценится на внешних рынках. В этом Глава государства убеждался лично и не единожды.



Потребители от крупных оптовиков до автомобилистов-любителей и профессиональных перевозчиков обращались с просьбами возобновить или увеличить поставки дизеля или бензинов. Бренд качества в условиях жесткой конкуренции и торговых войн бесценен, однако, как показывает практика, причем не только в нефтехимии, но и по экспорту в целом, белорусским производителям часто не хватает именно жесткости и агрессивности при входе на новые рынки. Отсюда напоминание Президента об ответственности профильных вице-премьеров за внешнеэкономическую политику и стратегию на совещании в Новополоцке.



Конечно, визит в Витебскую область - это хороший повод комплексно взглянуть на ситуацию в регионе. Задача - сделать ставку и на развитие других отраслей: машино-, станкостроения, коммунальной сферы, чтобы уйти от зависимости нефтехимического комплекса. Экономика региона в сильной связке именно с предприятием "Нафтан". В апреле, напомним, оба белорусских НПЗ вынуждены были снизить загрузку и понесли убытки в связи с поставкой в Беларусь грязной нефти из России. Теперь настало время решать вопросы компенсации ущерба.







Во время поездки Президент пообщался и с работниками "Нафтана". В разговоре затронули тему приватизации. Она постоянно на слуху, особенно в кулуарах крупных предприятий. Как раз они, по убеждению Главы государства, входят в список практически неприкасаемых. Стратегические производства - локомотивы региональных экономик - никто никому продавать не собирается: слишком велика их реальная ценность для страны.



Подробно о том, чем живет нефтехимическая отрасль страны, о чем шел разговор сегодня на "Нафтане", смотрите менее чем через два часа в "Панораме".