3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Президент посетил хозяйство с самой высокой урожайностью картофеля в стране
О перспективах урожая-2020 сегодня говорили в Витебском регионе. Туда отправился президент. Внимание к работам в полях по осени смещает свой фокус. Зерновые уже в закромах. Но урожай еще не собран. Сентябрь был горячей порой на картофельных полях страны. Их уборка уже на финише. В Толочинском районе они не только самые большие, но и самые урожайные. А местный консервный завод независимо от профиля крепко стоит на ногах. Пример для других, отметил президент. Эффективная селекция и строгое следование технологиям - залог успеха. Но главное - люди. Аграрии всегда были опорой для страны. И сегодня они продолжают заниматься реальными делами.
О финише уборочной кампании Ольга Анищенко.
Картофельный сезон - 2020
Это, пожалуй, самые известные "хлебные" поля Беларуси. Хлеб, конечно, здесь выращивают, как говорится, не первый. Второй! Но для многих в этом споре он по-прежнему ничуть не уступает.
Толочинская земля, так сложилось, место самое что ни есть картофельное. Картофель лучший в придвинском крае. В местном хозяйстве Толочинского консервного завода его столько, как, пожалуй, нигде в стране. Говорят, если б копали по старинке, вряд ли справились даже за несколько месяцев. Еще бы: 900 гектаров. Что ни осень - время самой массовой уборки.
С белорусских полей соберут более 6 миллионов тонн картофеля
Ожидается, что в нынешнем году с белорусских полей соберут чуть больше 6 миллионов тонн. Столько накопали и в прошлом. Уборочная близится к финишу. Почти 90 % уже в закромах, рапортует министр. Осталось чуть-чуть поднажать. 20 октября - тот самый дедлайн, когда соберут все до последней картофелины. Вообще нынешний год для аграриев получился весьма успешным. Рассчитывали на рекорд зерновых (это если о первом хлебе.) Говорят, не прогадали. Если немножко округлить.
Но Толочин сегодня ставят в пример. Здесь не только иные масштабы плантаций. Завод работает так, что урожай картошки едва ли не вдвое выше, чем в среднем по стране. 500 центнеров с гектара (и это как минимум) - уровень европейских лидеров. Столько копают в Германии или Нидерландах. Для сравнения, в среднем на нашем поле немногим более 300. Но секрет еще и в том, что львиная доля урожая (порядка 80 % по стране) - дело рук дачников и сельчан, а вовсе не сельхозорганизаций. И тут уж не до гонки за небывалым результатом. Его обеспечит лишь работа в тесной связке с учеными. Площадка Академии наук сегодня настоящий полигон для испытаний. Есть даже сорт, который не подвержен вирусам. Ученым понадобилось четыре десятка лет прежде чем доказать: наука может сделать так, чтобы картофель никогда не болел. Мечта дачников. Своя - радужная - вскоре будет и у хозяек.
На Толочинском консервном заводе готовят к запуску цех по производству картофеля фри
Можно чипсы, а можно и картофель фри. Это ноу-хау для белорусских производителей. Сегодня весь полуфабрикат, который попадает на белорусский стол, закупают за границей. И это в стране, где по-прежнему едят и производят картошки в пересчете на душу населения как нигде в мире
На Толочинском консервном решили это поправить и построить цех, где такой картофель поставят на поток. Скоро премьера.
Работа интеграционных структур в АПК
Но, как часто бывает, разговор на высшем уровне не ограничивается лишь деталями технологий или экономических индикаторов. Тем более, этого не ждали здесь, на Витебщине, где аграрии всегда в особом тонусе. И земли здесь не самые урожайные, и климат не тот, что на юге. Как повысить эффективность АПК? Казалось бы, решили: интеграционные структуры - вот то, чего стоит держаться. Это своего рода союзы аграриев и переработчиков, сообща работающих на эффективное производство. Теория выглядела весьма убедительной. Курс окончательно взяли весной. "Но как на деле?", - спросит президент.
Толочинский консервный, конечно, вне этой глобальной схемы. Но тоже своего рода интеграция. Здесь выращивают не только второй хлеб. Без первого тоже никак! А еще - крахмал, соки, фруктово-ягодные вина. Шоковая заморозка овощей, грибов и ягод - тоже родом из Толочина. Но в итоге весь аграрный цикл заточен на картофель. "Рентабельно!", - уверяет директор. "Всем бы так!", - добавит Президент.
Одним словом, аграрии свое дело знают! Несмотря на непростой пандемийный сезон для экономики, сельское хозяйство умеет прибавлять. 5% - роскошь по нынешним временам. Но там, где работа спорится, нет места пустым словам - лишь реальному делу!
Технологии сохранности картофеля
Но мало собрать - в Толочине это точно знают! Картофель ведь до весны долежит. Даже в таком количестве!
А там уж другие цены и прибыль для производителя. Строго держаться технологии здесь решили еще 10 лет назад, когда построили первое картофелехранилище. Чуть позже - второе. Но с такими "мощностями" и на третье готовы пойти! В двух готовых вместится лишь половина урожая. Но ничего не пропадет! Прямо с колес белорусская картошка уедет к заграничному заказчику.
Президенту покажут весь процесс - от и до. Калибровка, сортировка, подача на дозатор, взвешивание, лишь после - упаковка. Что-то под силу роботам, но без ручного труда пока никак. У местных работников глаз наметан. На хранение отправят лишь картофель товарного вида. Чтоб у торговли не было вопросов в любой сезон. Компьютерный климат-контроль обеспечит сохранность на месяцы.
Президент протестировал урожай-2020
И конечно, эта поездка вряд ли могла обойтись без дегустации. Тем более, время к обеду. А на свежем осеннем воздухе - горячая картошка. А что еще надо? Но в Толочине было чем удивлять! Виноград, айва, отборная клубника, даже диковинная актинидия, чем-то напоминающая киви - все свое, местное! С таким урожаем не стыдно показаться даже президенту!
То ли климат благоволит, то ли погода, то ли просто руки золотые. Аграрии, похоже, могут все. Но какой бы ни был "стол", белорусы точно знают - хлеб всему голова. Пусть и второй
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва