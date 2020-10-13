Президент посетил хозяйство с самой высокой урожайностью картофеля в стране

О перспективах урожая-2020 сегодня говорили в Витебском регионе. Туда отправился президент. Внимание к работам в полях по осени смещает свой фокус. Зерновые уже в закромах. Но урожай еще не собран. Сентябрь был горячей порой на картофельных полях страны. Их уборка уже на финише. В Толочинском районе они не только самые большие, но и самые урожайные. А местный консервный завод независимо от профиля крепко стоит на ногах. Пример для других, отметил президент. Эффективная селекция и строгое следование технологиям - залог успеха. Но главное - люди. Аграрии всегда были опорой для страны. И сегодня они продолжают заниматься реальными делами.

О финише уборочной кампании Ольга Анищенко.

Картофельный сезон - 2020

Это, пожалуй, самые известные "хлебные" поля Беларуси. Хлеб, конечно, здесь выращивают, как говорится, не первый. Второй! Но для многих в этом споре он по-прежнему ничуть не уступает.

Толочинская земля, так сложилось, место самое что ни есть картофельное. Картофель лучший в придвинском крае. В местном хозяйстве Толочинского консервного завода его столько, как, пожалуй, нигде в стране. Говорят, если б копали по старинке, вряд ли справились даже за несколько месяцев. Еще бы: 900 гектаров. Что ни осень - время самой массовой уборки.

С белорусских полей соберут более 6 миллионов тонн картофеля

Ожидается, что в нынешнем году с белорусских полей соберут чуть больше 6 миллионов тонн. Столько накопали и в прошлом. Уборочная близится к финишу. Почти 90 % уже в закромах, рапортует министр. Осталось чуть-чуть поднажать. 20 октября - тот самый дедлайн, когда соберут все до последней картофелины. Вообще нынешний год для аграриев получился весьма успешным. Рассчитывали на рекорд зерновых (это если о первом хлебе.) Говорят, не прогадали. Если немножко округлить.







Но Толочин сегодня ставят в пример. Здесь не только иные масштабы плантаций. Завод работает так, что урожай картошки едва ли не вдвое выше, чем в среднем по стране. 500 центнеров с гектара (и это как минимум) - уровень европейских лидеров. Столько копают в Германии или Нидерландах. Для сравнения, в среднем на нашем поле немногим более 300. Но секрет еще и в том, что львиная доля урожая (порядка 80 % по стране) - дело рук дачников и сельчан, а вовсе не сельхозорганизаций. И тут уж не до гонки за небывалым результатом. Его обеспечит лишь работа в тесной связке с учеными. Площадка Академии наук сегодня настоящий полигон для испытаний. Есть даже сорт, который не подвержен вирусам. Ученым понадобилось четыре десятка лет прежде чем доказать: наука может сделать так, чтобы картофель никогда не болел. Мечта дачников. Своя - радужная - вскоре будет и у хозяек.

На Толочинском консервном заводе готовят к запуску цех по производству картофеля фри

Можно чипсы, а можно и картофель фри. Это ноу-хау для белорусских производителей. Сегодня весь полуфабрикат, который попадает на белорусский стол, закупают за границей. И это в стране, где по-прежнему едят и производят картошки в пересчете на душу населения как нигде в мире

На Толочинском консервном решили это поправить и построить цех, где такой картофель поставят на поток. Скоро премьера.

Работа интеграционных структур в АПК

Но, как часто бывает, разговор на высшем уровне не ограничивается лишь деталями технологий или экономических индикаторов. Тем более, этого не ждали здесь, на Витебщине, где аграрии всегда в особом тонусе. И земли здесь не самые урожайные, и климат не тот, что на юге. Как повысить эффективность АПК? Казалось бы, решили: интеграционные структуры - вот то, чего стоит держаться. Это своего рода союзы аграриев и переработчиков, сообща работающих на эффективное производство. Теория выглядела весьма убедительной. Курс окончательно взяли весной. "Но как на деле?", - спросит президент.







Толочинский консервный, конечно, вне этой глобальной схемы. Но тоже своего рода интеграция. Здесь выращивают не только второй хлеб. Без первого тоже никак! А еще - крахмал, соки, фруктово-ягодные вина. Шоковая заморозка овощей, грибов и ягод - тоже родом из Толочина. Но в итоге весь аграрный цикл заточен на картофель. "Рентабельно!", - уверяет директор. "Всем бы так!", - добавит Президент.



Одним словом, аграрии свое дело знают! Несмотря на непростой пандемийный сезон для экономики, сельское хозяйство умеет прибавлять. 5% - роскошь по нынешним временам. Но там, где работа спорится, нет места пустым словам - лишь реальному делу!



Технологии сохранности картофеля

Но мало собрать - в Толочине это точно знают! Картофель ведь до весны долежит. Даже в таком количестве!

А там уж другие цены и прибыль для производителя. Строго держаться технологии здесь решили еще 10 лет назад, когда построили первое картофелехранилище. Чуть позже - второе. Но с такими "мощностями" и на третье готовы пойти! В двух готовых вместится лишь половина урожая. Но ничего не пропадет! Прямо с колес белорусская картошка уедет к заграничному заказчику.

Президенту покажут весь процесс - от и до. Калибровка, сортировка, подача на дозатор, взвешивание, лишь после - упаковка. Что-то под силу роботам, но без ручного труда пока никак. У местных работников глаз наметан. На хранение отправят лишь картофель товарного вида. Чтоб у торговли не было вопросов в любой сезон. Компьютерный климат-контроль обеспечит сохранность на месяцы.







Президент протестировал урожай-2020

И конечно, эта поездка вряд ли могла обойтись без дегустации. Тем более, время к обеду. А на свежем осеннем воздухе - горячая картошка. А что еще надо? Но в Толочине было чем удивлять! Виноград, айва, отборная клубника, даже диковинная актинидия, чем-то напоминающая киви - все свое, местное! С таким урожаем не стыдно показаться даже президенту!