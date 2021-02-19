3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Президент посетил Купаловский театр
Президент Беларуси посетил Национальный академический театр имени Янки Купалы. Александру Лукашенко доложили о состоянии дел и перспективах развития сердца белорусского искусства. В прошлом году Купаловский отметил юбилей — сто лет со дня основания. 2020-й был непростым для театра, однако уже сейчас он восстанавливается и готов к новым культурным победам. В частности, за счет молодых актеров готовится новая версия знаменитой «Павлинки».
Будущее Купаловского театра
Также Президент побывал на репетиции обновленного спектакля "Павлинка". Это важная для Купаловского традиция - каждый новый сезон открывать именно с этой постановки. Классике белорусской драматургии в этом году 77 лет. Уже после представления Александр Лукашенко пообщался с коллективом театра. Высказался глава государства о будущем и финансовой стороне работы Купаловского.
Также президент отметил, что национализм и патриотизм - это не просто использование белорусского языка, а стремление сделать что-то, что останется в народной памяти. Напомним, что государственное учреждение "Национальный академический театр имени Янки Купалы" открылся 14 сентября 1920 года. В начале десятых годов здание Купаловского находилось на реконструкции, и торжественное открытие состоялось 29 марта 2013 года.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов