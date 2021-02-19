Президент посетил Купаловский театр

Почти полгода прошло с того дня, как главный драматический театр страны временно перестал радовать зрителей. После августовских событий из Купаловского уволилась большая часть труппы и некоторые работники. Данный факт вызвал резонанс. Спектаклей в театре не было - давали только редкие концерты. Среди тех, кто не покинул, как они говорят сами "намоленную десятилетиями сцену", - около 200 человек. Это и ведущие мастера сцены, народные и заслуженные артисты. Например, Геннадий Овсянников получил народного еще в СССР. И вот долгожданное событие! Купаловский театр, наконец, обновляет труппу. На старейшие подмостки страны пришло молодое поколение. Коллектив активно репетирует культовую постановку "Павлинку" в обновленной версии. Фрагмент сегодня посмотрел Глава государства. А после Александр Лукашенко тепло и откровенно пообщался с артистами. Обсудили важнейшие для театра вопросы: финансирования, режиссуры, строительства жилья для творческих работников. И, конечно, много было сказано о самом творческом процессе. Так что же сейчас происходит в театре? Кто играет в труппе, и кто она, новая Павлинка? Подробности узнаем у Илоны Красутской.





Купаловский - душа нации

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/df5/df5482bdd4f410f2ccde0cbc942c76a5.jpg

Главная сцена страны, театр № 1, сердце белорусской культуры - все эти эпитеты про него - Национальный академический театр им. Янки Купалы. Любопытно, но в годы его строительства в Минске велись серьезные споры: дескать, он не вписывается в местную архитектуру.

Тем не менее, театр сохранил первозданный вид до 1949 года, когда в нем сначала реконструировали интерьеры, а в 1958 году - главный фасад - под стать окружающему его сталинскому ампиру. Реконструкция Купаловского театра в суверенной Беларуси началась в 2010-м - и вот через 3 года мечта большой труппы и огромного количества зрителей сбылась. Но кто тогда знал, что буквально через 7 лет вся эта красота, все возможности: сцена, шикарные репетиционные залы будут простаивать, а гримерки опустеют.

Возвращение Купаловского

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/c60/c6059df2302ba1aaf4b07c4f3680ff30.jpg

Театр закрыт. Артисты ушли. За эти полгода вокруг Купаловского каких только разговоров и слухов не было. Оставшаяся часть труппы, чтобы защитить свою и театра честь дала много интервью. Рассказали все: как переживали творческую паузу, и каково это, когда на эту сцену выходят другие. Пусть медленно, но театр возвращается к прежней жизни. Здесь репетируют легендарную "Павлинку".

Не нужно лишний раз говорить о том, с какой болью артисты переживали отсутствие работы, зрителей и аплодисментов. Непросто и нам, тем, кто любит искусство! Но, как говорится, свято место пусто не бывает. В стране полно талантливых людей. В Купаловский пришли молодые таланты. Сразу скажем: конфликта поколений не было.

Главная роль "Павлинки" досталась студентке БГУКИ

Это звездный час новой Павлинки. Теперь в обновленной версии главную роль играет Анастасия Воронкова, студентка 2 курса университета культуры и искусств.

Артист Михаил Свито уже как 3 года - часть семьи Купаловского. Но амплуа пана Быковского стало для него, пожалуй, самым парадоксальным за актерскую карьеру.

Сегодня в Купаловский посмотреть репетицию приехал Президент. Новый министр культуры Анатолий Маркевич был поставлен на эту должность, чтобы решить ситуацию вокруг театра. Специально человек со стороны, не из профильной сферы, стал антикризисным менеджером.

В обновленной версии культовой постановки изменятся главные герои - Павлинка, Еким, пан Быковский, родители. Этот факт сегодня наделал много шума. Театроведы и зрители сравнивают поколения артистов, обсуждают, кто лучше олицетворяет образы.

Народному артисту СССР Геннадию Овсянникову сегодня 86!

А после по-семейному в "беларускай хаце" - разговор по душам. Давно на этой сцене артисты не получали цветы и подарки. А ведь есть еще несколько праздничных поводов. Народному артисту Советского Союза Геннадию Овсянникову сегодня 86. Более шести десятков лет он играет на сцене Купаловского. Хотя не играет, живет. И за это его так любят, за это в свои годы по-прежнему востребован. Да и сегодня, в свой день рождения, неизменно на сцене.

Накануне день рождения отпраздновала актриса Ольга Нефедова

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/739/73906a0e4ad426acd31589f388f30eec.jpg

Накануне был день рождения у еще одной примы театра - Ольги Нефедовой. Знаменитая актриса - среди тех, кто устоял. Не оставила родную сцену, которой отдала 30 лет своей жизни.

Президент: Я переживал за творческую интеллигенцию

Ольга Нефедова, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы:

"Меня повергло в шок. Прежде всего переживала за творческую интеллигенцию страны. Всякое в жизни бывает. Кто-то с чем-то не согласен, и есть место и время высказывать свои опасения и несогласия. Никто против этого не будет. Я вообще - сторонник разных точек зрения. Высказывайте свою позицию, точку зрения, но не нарушайте законы".



Последний раз Купаловский встречал зрителей 31 июля 2020 г.

Увы, такой неприятный факт, да еще в 100-летний юбилей театра, не вычеркнуть из истории. Но каким бы он ни был - это урок для всех.

Президент о Купаловском театре: Он не может быть потерян, это достояние нашего народа

Вообще, новую "Павлинку" хотели показать раньше. Но так случилось, что часть артистов заболела. Перенесли COVID. От повторной болезни, к сожалению, никто не застрахован. В Беларуси с нового года началось вакцинирование. Все желающие могут получить прививку. Уже сделали врачи, работники торговли. Артисты тоже в группе риска.

Купаловский театр продолжает кастинг в новую труппу

Изменения в театре коснутся актеров не только для "Павлинки" - для всего репертуара заново формируют труппу. Постановочная группа начинает восстанавливать бренд 100-летнего театра. Пока справляются своими силами. Но и от помощи не отказались бы.

На кастингах Купаловского - аншлаг среди молодежи. Для них это действительно время возможностей. Глаза горят. Готовы репетировать и в будни, и в выходные. Все ведь когда-то начинали, не имели большого профессионального опыта, но выросли до статусных артистов.