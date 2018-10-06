Президент посетил полигон в Ивацевичском районе

Глава государства ознакомился с образцами, разработанными белорусскими специалистами. Президенту представили новинки военной и специальной техники отечественного производства, беспилотные летательные аппараты различных модификаций. Свою работу показали снайперы в связке с роботизированным боевым комплексом и тяжелой техникой. Была испытана и система навигационного бомбометания. Как отметил Глава государства, за последние годы в Беларуси пришлось несколько раз приспосабливать Вооруженные силы к современным условиям. Был учтен опыт войн и локальных конфликтов на планете. Сегодня же главное требование Президента - собственные разработки, осваивание глубокой модернизации уже имеющейся техники. Александр Лукашенко обратил внимание, что даже в мирное время порох нужно держать сухим.

Позже Глава государства ответил на вопросы журналистов. Один из них касался имиджевой составляющей современной армии. Сейчас идет осенний призыв. И в советское время это было большим событием для всех. Теперь же часто родственники делают все возможное для того, чтобы сына не забрали в армию. Не остались без внимания и гражданские темы. Сейчас активно обсуждается в обществе и СМИ концепция закона о противодействии домашнему насилию. Реакция людей, и правда, неоднозначная и во многом негативная. Президент затронул и еще один резонансный документ, касающийся ограничений продажи алкоголя в ночное время. Этот запрет был отменен решением Главы государства из-за непродуманности данной меры.