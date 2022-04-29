Президент посетил ряд объектов в Чечерском районе и искренне пообщался с местными жителями

На этой неделе мы вспоминаем трагическую дату, которая навсегда изменила в том числе жизнь нашей страны. 36 лет чернобыльской трагедии. После… Многие у нас, да и на Западе, ставили крест на этих землях, называли их мертвыми, неперспективными, а люди, мол, ни за что сюда не вернутся.

Но наш Президент никогда так не считал. Молодое суверенное государство без чьей-либо помощи занялось восстановлением пострадавших территорий.

А Александр Лукашенко (несмотря на политизацию вопроса) всегда говорил, что ездил и будет ездить в эти края. И на протяжении всех этих лет держит слово. Сегодня глава государства приехал посмотреть, как живет Чечерский район. Один из наиболее пострадавших от радиации в Беларуси. И знаете, спустя столько лет язык не повернется назвать эти земли "чернобыльскими". Здесь богатый чистый урожай, высокий уровень медицины, растет рождаемость, люди болеют меньше, чем в областных центрах.

Благодаря шести программам, для этих территорий земли не просто удалось преобразить во всех смыслах - люди не хотят уезжать, они хотят жить на своей земле, потому что видят реальную перспективу.

Материал Илоны Красутской.

36 лет чернобыльской трагедии

Чечерск. Небольшой городок на востоке Гомельщины. Население всего 15 тысяч человек. А до 1986 года было вдвое больше. Это один из наиболее пострадавших от радиации регионов Беларуси. 43 деревни навсегда исчезли с карты района, было отселено почти 4 тысячи семей.

Чечерск -один из наиболее пострадавших от радиации городов Беларуси

Несмотря на все преодоленные трудности, край живет и развивается. Уютные улочки, инфраструктура, богатое историко-культурное наследие. Здесь есть все для полноценной жизни, это невозможно не ценить. Местные жители говорят:

"Предоставили нам здесь квартиру, все очень хорошо. Уютный, как и все маленькие города, свое обаяние есть какое-то. Стараются здесь люди, очень даже тут неплохо для такого маленького города. Здесь очень хорошая больница".

"Всегда ухоженный город, детки растут, развивается город, учреждения образования есть, культуры, здравоохранения. Кинотеатр есть, Дом культуры, все устраивает".

Президент с командировкой в Чечерском районе

Как и обещал, Александр Лукашенко приехал на юг страны, ливни, конечно, хотели, но не внесли сильных корректив в президентский график. С такой погодой однозначно картинка совсем другая. После прилета Президент устраивает допрос с пристрастием губернатору, министру сельского хозяйства и профильному вице-премьеру. Все объяснимо, ведь столько сил и средств буквально вложено в эти земли. Земли, на которых ранее некоторые ставили клеймо. Но Президент поверил, что все возможно начать заново. Спустя столько лет здесь все как в других уголках страны.

Посевная кампания на чернобыльских землях

К посеву кукурузы вся страна приступила, фактически мы имеем возможность за 17-22 дня засеять. Вы абсолютно правильно сказали про 25-е число. По некоторым регионам будут смещаться сроки сева кукурузы. Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси

Президент высказал пожелание, чтобы в Гомеле не смещалисроки посевной,сеять до 25 мая - это долго. Надо планировать, чтобы за 20 дней посеяли - к 20 мая.

Игорь Брыло заверил, что по семенам полностью обеспечены по всем культурам, кроме гречихи. Есть два проблемных региона - Витебск и Могилев. В Витебске из 300 только 110 тонн гречихи имеется.

Александр Лукашенко поинтересовался, могут ли купить семена. Министр ответил положительно и рассказал, что семена есть в Российской Федерации и в Беларуси. "В Витебске только одна проблема - денежная масса".

На вопрос главы государства, готовит ли Беларусь сама семена гречихи, министр ответил, что только в небольшом количестве, все равно приходится покупать элитные семена.

Александр Лукашенко: "Элитные, зачем покупать мусор. Нам тут надо смотреть на импортозамещение, все-таки пытаться семена возделывать свои".

Главный вопрос для Президента -мелиорация земель

Детально разбор по каждому вопросу: сроки посевной, возможности этих земель, наличие топлива и техники. И сразу по следам точечно поручения. Асу в сельском хозяйстве Леониду Зайцу придется отвечать за качество мелиорации.

Это государственный вопрос. Наше дело государственное - дороги, мелиорация, плодородие земель, это наш вопрос. Полетай, когда посеете, посмотришь, сколько безалаберности. Надо спасти эти земли сейчас. Надо ставить по 200 тыс. целью каждый год мелиорировать. И изыскивать чего бы это ни стоило из разных источников средства. Это для меня важнейший вопрос. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

МТФ "Отор" -самая перспективная в регионе

Поддержка пострадавших от радиации земель - комплексный процесс. Обеспечить население качественными продуктами – задача не менее важная. На предприятии "Отор" чернобыльская программа реализуется уже много лет. Как результат 80 % местного молока сорта экстра. Буренкам только чистый и проверенный корм. Неудивительно, что хозяйство одно из передовых в регионе.

Пришел сюда по распределению, все вроде бы получается. Мы идем мелкими шагами, но всегда с плюсом. Темп роста - 102 %. Люди застрахованы, есть социальный пакет, помощь к отпуску хорошая. Средняя зарплата по хозяйству - более 1 700 рублей. Василий Громыко, управляющий МТФ "Отор"

Президент об эксперименте в Устье

Когда-то восстановление чернобыльских земель было настоящим экспериментом, были ошибки, были победы, ученым пришлось сделать невозможное. И сейчас, пройдя такой сложный путь, конечно, проще. Но эксперименты не заканчиваются.





Президент говорит, что взял коров у НАН. В Устье закупили новую породу коров - красную датскую. Он специально пошел проверить это молоко: "Ни аллергии нет, ни изжоги, очень хорошая корова. Там и белок, и жир повыше".

Президент посетил Чечерскую районную больницу

Приехал Президент посмотреть и на центральную районную больницу.

Современное оборудование и широкий спектр услуг не хуже чем в областной клинике. Диагностический комплекс совершенствуется - недавно появился аппарат КТ. Лучевая нагрузка для пациента минимальна, а вот возможностей онкоскрининга больше. Для района, пострадавшего от чернобыльской аварии, это важно вдвойне, да и в целом ресурсов больницы хватает сразу на несколько районов. В этом плане Чечерск - уникальный пример.

У нас имеется отделение на три искусственных почки. Мы оказываем помощь по заместительной почечной терапии пациентам нашего района, Буда-Кошелевского, Кормянского и части Ветковского района. Василий Громыко, управляющий МТФ "Отор"

Сильная медицинская база, талантливые врачи. Кстати, в Чечерске самая низкая текучка кадров в регионе. Сегодня хоть и была возможность что-то попросить у Президента, но острой необходимости нет. И ведь это самый лучший показатель работы, когда удается не просто продлевать, но и сохранять жизнь.

Александр Лукашенко поинтересовался, какие проблемы с лекарствами. Главврач Чечерской ЦРБ сказал, что всем обеспечены. Почти 80 % - это белорусские. Президент спросил, хватает ли техники или расходники нужны. Андрей Табаньков ответил, что все есть, все расходные материалы поступают на регулярной основе. "За 5 лет за счет чернобыльской программы очень много оборудования приобретено. И оно не стоит, оно работает", - заключил главврач.

Александр Лукашенко:"Чтобы не было ссылок на санкции и еще чего-то".





"Это правда, что рождаемость увеличивается?", - поинтересовался Президент.

Рождаемость 11,7 %за прошлый год. Родился 171 ребеночек. Это выше среднеобластных показателей на порядок. Дети рождаются, не допущена младенческая и материнская смертность за последние 5 лет. Андрей Табаньков, главврач Чечерской ЦРБ

Время на операцию и выздоровление сокращается, вмешательство в организм минимальное. В практике здесь лапароскопические операции. Словом, от методики одни плюсы, и доступна она не только местным жителям.

Пациенты рассказывают: "Ни в чем не нуждаемся, все хорошо тут, кормят хорошо, ингаляции делают, лекарства дают, теплолечение, хороший персонал".

Подарки для самых маленьких пациентов

В детском отделении проходят лечение 10 малышей. Самому маленькому всего полгода. Ну, конечно, Президент зашел поддержать. С таким вниманием и подарками точно быстрее пойдут на поправку!

Сопровождает Президента заведующая педиатрическим отделением. Про таких говорят: "Врач от Бога". Видно, что человек на своем месте и всей душой за своих пациентов.

"Дай бог, чтобы во всех районах было такое развитие.Я вам очень благодарен, что вы меня тогда послушали, совсем молодого, зеленого, когда я сказал: нет, мы свою землю никому не отдадим. Мы будем жить здесь. Мы будем делать все, чтобы наши люди могли жить, работать, трудиться, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Самый главный вывод из этого - никогда не надо сдаваться, надо бороться до последнего, тогда придет победа. Это главный вывод, который я делаю из того опыта, который получил здесь".

Когда я говорю, что сделано за последние годы, первое, - это мы построили свое государство, его надо беречь, надо ценить чего бы это ни стоило. Вторая вещь, которую я всегда подчеркиваю, не буду говорить, что мы победили Чернобыль, но по мордасам ему надавали сильно. Мы справились с решением этой задачи, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Вы видите, что сделано, но главное, что мы жили на своей земле. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Александр Лукашенко обратил внимание, что оптимизация расходов госбюджета происходит на постоянной основе: "Мы оптимизируем бюджетные расходы практически постоянно, каждый год, это не связано с той ситуацией, которая у нас складывается".

"Никакие льготы мы не собираемся сокращать", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы оптимизируемся, смотрим, чтобы деньги тратились куда надо. Мы сегодня с губернатором говорили только об одном: не о сокращении финансирования, а о том, чтобы наоборот Гомельской области помочь, чтобы здесь развивалось производство", - сказал Президент. Он убежден, что вместо небольших разовых выплат отдельным категориям людей лучше сконцентрировать средства и реализовать важный и нужный проект, например, по строительству станции обезжелезивания воды.

Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, что не является сторонником льгот для чернобыльцев и само слово "чернобылец" воспринимается, по его мнению, с негативным оттенком.

"Моя мечта, чтобы вы на 10-15 лет жили больше, чем в среднем по стране, - отметил он. - Вот это для меня будет в радость. Это будет лучшее подтверждение, что мы победили Чернобыль".

"Не переживайте, будут у нас деньги, никто их не разворует. А тот, кто влезет в чужой карман, вы знаете, как с ними будем поступать", - резюмировал глава государства.

Политику пытались примешать к Чернобылю в свое время. Мы это, что называется, уже проходили. 1 в 1 как и сейчас, когда по нам бьют санкциями. Угрожают новыми.





"Санкции, санкции". Да, санкции. Надо где-то пошевеливаться", - подчеркнул Александр Лукашенко. Он обратил внимание, что Беларуси всегда было непросто, возникали трудности, которые приходилось преодолевать. И в годы после аварии на Чернобыльской АЭС было не легче, чем сейчас. "Нам что, легче было когда-то? Нет. Но мы находили пути. Нам закрывали дорогу одну - мы уходили на другую. Так будет всегда. Не будет санкций - будет конкуренция", - отметил Президент.

"А сейчас они руки потирают: вот, Россия вторглась в Украину, сейчас Россию поставим на колени, а следом и Беларусь. Не получится. Не получится поставить Россию и Беларусь на колени с таким уровнем интеллекта, уровнем образования, технологическим уровнем и с такими ресурсами. Надо просто забыть о том, что у нас санкции", - подчеркнул белорусский лидер.

Почти половину всего калия производили мы и Россия, а они ввели против нас санкции. А сегодня кричат: продовольствия нет. Еще будет хуже, потому что удобрений нет. Но мы нашли новые пути и потихоньку начинаем поставлять тем, кому надо эти удобрения. По нефтепродуктам мы удовлетворили спрос. И по нормальным ценам бензин и дизель продаем, не так же как у них. "Открыли границу для них перед католической Пасхой, Радуница через несколько дней. Пусть люди приедут из Польши, Литвы, Латвии к своим родным на могилки, как это всегда было. Разрешил без виз. Так они людей своих не выпускают в Беларусь. Почему? Потому что едут люди к нам, покупают соль. У них нет соли. Великий, богатый Запад, а соли нет. И чтобы люди не говорили о том, что белорусы нормально живут, они их просто не выпускают. Вот и вся демократия".

"Слава богу, что у нас диктатура, - с долей иронии добавил глава государства. - Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой".

Даже говорить много не нужно, и так все понятно по настроению местных жителей, а от них сегодня было много слов благодарности. И снова звали Президента в гости, летом, на открытие мемориала под Гомелем.

Жители Чечерска подарили А. Лукашенко икону Георгия Победоносца.

Президентская поездка получилась очень оптимистичной. Люди радеют за свою землю и очень благодарны, что в нее и них когда-то поверили.