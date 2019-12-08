Президент поставил ряд задач новому губернатору Минской области

Анатолий Исаченко занял пост заместителя председателя Совета Республики, уйдя с губернаторской позиции. После себя он оставил Минскую область с неплохими цифрами: регион развивается быстрее всех - и в надежных руках. Новоиспеченный глава области уже работал в облисполкоме, целых пять лет. И по настрою Александра Турчина было видно - доволен. А в интервью Агентству теленовостей даже отметил: вернулся домой. Регион знает, любит и готов внедрять идеи и в бизнес, и в агропромышленный комплекс.



Если учитывать, что Александр Турчин - один из сторонников цифровой экономики в стране, то вполне можем увидеть такие новации, как, например, очки виртуальной реальности на коровах. Звучит забавно, но вот в Подмосковье попробовали - и есть результат! Все же вопросов заметно больше. И во время представления нового губернатора Александр Лукашенко обозначил спектр отраслей, где область не дожимает. И в данной ситуации местным руководителям нужно не просто послушать, а услышать Главу государства. Ведь многие тезисы и требования Александр Лукашенко высказывал не раз. Не сделаешь - покинешь должность. Согласитесь, мощный призыв к руководителям обратить внимание на людей.



