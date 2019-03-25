Президент поставил задачу - активно генерировать новые направления и идеи в сельском хозяйстве

Активно генерировать новые направления и новые идеи в сельском хозяйстве, думать о развитии, а не работать по накатанной - такую задачу перед аграриями поставил сегодня Президент, посещая предприятие "Газовик-Сипаково" в Шкловском районе. Главе государства доложили о социально-экономической ситуации в районе и в целом в Могилевской области. Проблемных моментов хватает, особенно в сельском хозяйстве. В центре внимания и начало весенне-полевых работ. Посевная кампания стартовала во всех регионах. Погода благоприятствует активному темпу, на счету каждый такой день. Президент потребовал жесткого соблюдения технологий. Задача перед аграриями на этот год - выйти на урожай не меньше восьми с половиной миллионов тонн зерна. Какие еще важные акценты прозвучали для АПК и местных властей - подробности в репортаже Натальи Бреус.



Народная мудрость гласит: "Сей в добрую пору - соберешь хлеба гору". Именно от того, как аграрии будут действовать весной, зависит, что положим в закрома осенью! Важно все: и погода, и природа, и человеческий фактор! Конечно, от форс-мажоров, например, погодных, никто не застрахован. Но все-таки сегодня в основе хорошего урожая прежде всего люди и технологии. И никакого пресловутого авось!



Погода корректирует календарь аграриев. Март непривычно теплый.

Такая весна уже позволила выйти в поля. В Брестской области почти на три недели раньше, чем в прошлом году. На юге всегда посевная движется активнее - могилевчане уже подтягиваются.



Горячая пора на носу, но и зимой не сидели сложа руки, рассказывает Сергей Шульговский. Корпели над машинным парком.



На работу начальник мастерской приезжает из Могилева. В "Газовике-Сипакове" все нравится. Название этого СПК в Шкловском районе поначалу режет слух. Тут все просто: с 2005 года хозяйство под крылом крупного регионального игрока - предприятия "Могилевоблгаз". Президент смотрит, как движется работа, готова ли техника к сезону. Толковый механизатор сможет из любой машины выжать максимум.





Парк техники в хозяйстве приличный. Поэтому организовали мастерскую, если что - можно быстро устранить поломки. Так выходит дешевле и для дела лучше.

В "Газовике-Сипакове" локально проводят "белковые"эксперименты



"Газовик-Сипаково" - крепкое хозяйство в Шкловском районе - одно из лучших. Зарабатывают на молоке и мясе. Ежегодно прибавляют. Есть цех по производству комбикорма. Зерно свое - остается только закупить добавки. Плюс такого цеха - что работает он под потребности животноводства конкретного хозяйства. Это сразу почувствовали: молока стало больше! Тем, кто хочет результат, сегодня волей-неволей приходится думать о рационе буренок. О чем Президент постоянно твердит аграриям. В районе еще предстоит разобраться с работой комбикормового завода. Здесь же, в "Газовике-Сипакове" локально проводят "белковые» эксперименты - смотрят, что лучше выращивать и чем кормить животных. Клевер, люцерна, соя, рапс. Через год-два здесь планируют производить рапсовое масло, пока эту культуру только выращивают и затем продают другим хозяйствам. Это все хорошо, на фоне других смотрятся прилично, но Президент задает вопрос: а что думают на перспективу? Работать по накатанной сегодня уже мало!





Акцент четкий - аграриям нужно думать о развитии. Новые идеи - это новые возможности заработать на земле. Как вариант - вырастить свое взамен импорта. Учитывая, что команда в хозяйстве молодая - средний возраст сотрудников 40 лет, то кому как не им предлагать новации. Ведь все старания для себя. Чем эффективнее работает хозяйство, тем выше зарплата. Кстати, здесь средняя - 900 рублей.



Конечно, без надежного плеча шефов было бы непросто. Это нужно ценить, считает Александр Лукашенко. Но сегодня уже заработная плата, топливо, удобрение - на все это в хозяйстве деньги идут из собственной выручки. В планах у аграриев предприятия - через пару лет выйти на полное самофинансирование. Поручение Главы государства - еще раз посмотреть на этот опыт закрепления сельхозпредприятий за мощными кураторами, чтобы получить развитие всех направлений.

АПК - лакмусовая бумажка для оценки работы региональных властей.



Поездка Президента - возможность в целом посмотреть состояние дел в регионе. АПК - лакмусовая бумажка для оценки работы региональных властей. Увы, но даже несмотря на вот такие крепкие хозяйства, область - не в передовиках. Плетутся в хвосте. Это грозит кадровыми решениями - не пугает, но предупреждает Глава государства

Могилевский регион планирует собрать около 9 миллионов тонн зерна









Что нужно для результата, так это соблюдать технологию: это и подготовка почвы, и внесение минеральных и органических удобрений, своевременный сев и грамотный уход за посевами, уборка в оптимальные сроки. Руководитель хозяйства, в котором сегодня побывал Президент, добавляет: команда должна работать как часы.



Настрой на посевную бодрый - необходимость в сроки провести все работы на земле держит аграриев в тонусе. Многое зависит от дисциплины и порядка.



И хоть сегодня речь шла об отдельном хозяйстве, выводы для себя смогли сделать не только руководители региона, но и топы других белорусских областей, верхушка управления АПК. Просто эти места наш Президент отлично знает, знает проблемные моменты, и потому именно на опыте Шкловского района можно отрабатывать решения, которые могут быть полезны во всех уголках страны.