Президент поставил задачу исключить излишние траты из будущего бюджета на госзакупки

Оптимизировать расходы бюджета на следующий год и не допустить расточительства государственных средств. Это потребовал Президент Александр Лукашенко, принимая с докладом руководство правительства, Администрации Президента, Совета Республики и Комитета госконтроля. В повестке - законы из бюджетного пакета и обновленный Налоговый кодекс. Коснулись во время разговора и темы нефтяного налогового маневра России.

Также Глава государства поставил задачу исключить излишние траты из будущего бюджета на госзакупки. По словам Президента, надо считать каждую копейку. При этом на следующий год заложены позитивные показатели: темп роста ВВП - 102 процента, ставка рефинансирования - 10 пунктов.