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Президент поздравил белорусов с Днем Независимости
"Три десятилетия белорусы успешно строят собственное суверенное государство. Нас вдохновляют пример героических предков, многовековая история, богатая культура и понимание того, что возможность свободно распоряжаться своей судьбой - наивысшая ценность для любого народа", - такими словами начал поздравление белорусам Президент Александр Лукашенко.
"Отстаивая национальные интересы, развивая экономику и социальную сферу даже в самые сложные времена, мы рассчитывали только на себя. Строили благополучие на усердном труде, коллективизме и взаимопомощи. И сегодня, когда на нашу страну оказывается беспрецедентное экономическое и информационное давление, этот трудный опыт вновь востребован и актуален. Он дает нам уверенность, что мы справимся со всеми проблемами. Сила белорусов в правде, единстве и патриотизме. У нас есть родная страна, которой мы гордимся. Есть армия, способная дать жесткий отпор любому агрессору. И народ-победитель, который помнит героев и ценит свободу. Именно поэтому мы смело и спокойно смотрим в будущее", - говорится в поздравлении.
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