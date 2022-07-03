Президент поздравил белорусов с Днем Независимости

"Отстаивая национальные интересы, развивая экономику и социальную сферу даже в самые сложные времена, мы рассчитывали только на себя. Строили благополучие на усердном труде, коллективизме и взаимопомощи. И сегодня, когда на нашу страну оказывается беспрецедентное экономическое и информационное давление, этот трудный опыт вновь востребован и актуален. Он дает нам уверенность, что мы справимся со всеми проблемами. Сила белорусов в правде, единстве и патриотизме. У нас есть родная страна, которой мы гордимся. Есть армия, способная дать жесткий отпор любому агрессору. И народ-победитель, который помнит героев и ценит свободу. Именно поэтому мы смело и спокойно смотрим в будущее", - говорится в поздравлении.