Поздравление Президента с праздником Песах

"Праздник Песах символизирует высокие идеалы свободы и справедливости, обращает верующих к непреходящим нравственным ценностям - толерантности, милосердию и гуманизму. История и культура еврейского народа неразрывно связана с историей нашей страны. И сегодня, являясь частью белорусской многонациональной семьи, еврейская община вносит весомый вклад в развитие межрелигиозного диалога, укрепление духовности и общественного согласия".