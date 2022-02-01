Президент принимает делегацию из Санкт-Петербурга

Спустя лишь неделю во Дворце Независимости - очередная делегация гостей, на этот раз из Санкт-Петербурга. Александр Лукашенко встречается с губернатором российской северной столицы Александром Бегловым. У Минска и Санкт-Петербурга - хороший базис для развития сотрудничества. Экономические контакты достигли высокого уровня в допандемийное время. Сегодня партнеры рассчитывают приблизиться к прежним показателям. А это без малого 2 миллиарда долларов товарооборота. В Санкт-Петербурге проходит целый ряд реформ: системы городского благоустройства, общественного транспорта, строительной сферы. И Беларусь может оказать содействие в обновлении северной столицы.