Президент принял ряд важных кадровых решений: в Беларуси новые министры, помощник Президента, руководитель телеканала, обновились местная вертикаль и дипкорпус

Громкие назначения во Дворце Независимости. Александр Лукашенко принял ряд важных кадровых решений. В стране новые министры, помощник Президента, руководитель телеканала, обновились местная вертикаль и дипкорпус.

Министром информации стал Марат Марков, экс-руководитель Второго национального телеканала. По работе в медиасфере Александр Лукашенко поручил особое внимание уделить распределению финансов на проекты в СМИ и обеспечить контроль за их использованием. Также по возможности сохранить и авторскую передачу, которую новый министр, а прежде руководитель телеканала вел в эфире. К слову, вакантным директорское кресло не останется - возглавил ОНТ сенатор Игорь Луцкий.

У Президента и новый помощник - инспектор по Минской области Александр Кохан. Послом в Кыргызстан уедет работать Сергей Молунов (в МИД он курировал вопросы сотрудничества со странами СНГ). Главе диппредставительства должен будет определить конкретные направления двустороннего сотрудничества - от сельского хозяйства до военно-промышленного комплекса.

Министром труда и соцзащиты назначена Наталия Павлюченко. С работой ведомства знакома хорошо, до этого была первым замом. От главы министерства белорусский лидер в первую очередь требует усовершенствовать систему поддержки многодетных семей.



"Не секрет, что у нас много семей многодетных, кого вообще к рублю подпускать нельзя. И эти деньги до детей не доходят: их пропивают или еще как-то. Поэтому надо выработать систему, чтобы, поддерживая многодетных (а мы будем их поддерживать, это вопрос номер один для нас, и по жилью и так далее), установить барьер и критерии, как донести деньги до детей", - подчеркнулПрезидент.



"Нам надо очень аккуратно, не формально относиться к этим вопросам. Чтобы деньги получали те, кому они предназначены", - добавилглава государства.



Социальная поддержка людей - безусловный приоритет развития Беларуси

По словам руководителей профильных ведомств, они продолжат четко следовать выбранной стратегии развития. В Мининформе - доминирование на собственном информационном поле благодаря традиционным СМИ и новым медиа. В Минтруда и соцзащиты - акцент на семейные ценности.







Наталия Павлюченко, министр труда и соцзащиты Беларуси:

Безусловный приоритет развития государства - это социальная поддержка наших граждан, уязвимых слоев населения, в первую очередь пожилых людей, семей, воспитывающих детей, многодетных семей. Мы их поддерживали и будем поддерживать. Те меры поддержки, которые сегодня есть, они очень значимые в нашей стране. Здесь нужно понимать, что эти средства аккумулируются в результате работы нашей экономики и перераспределяются на социальные проекты, социальные выплаты. К этим средствам нужно относиться очень рачительно.

"Надо помнить, что эти средства направляются семьям, воспитывающим детей, они должны дойти до ребенка, они должны работать во благо семьи. Конечно, мы будем популяризировать семьи, семейные династии, многодетные семьи. Это наша задача - развитие демографии", - отметила Павлюченко.





Марат Марков, министр информации Беларуси:

Стратегическая задача - максимальное донесение правдивой информации о Беларуси вовне. Здесь мы, конечно, немножко ограничены сегодня в первую очередь теми инструментами, с помощью которых мы пытаемся это делать. Потому что, так или иначе, большинство этих инструментов - они вражеские, будем говорить прямо, с этим нужно считаться. Мы в любой момент, несмотря на огромные подписки, на огромные охваты и просмотры, можем быть подвержены блокировке или теневому бану. И это нужно учитывать в своей работе.

Ректором Академии управления при Президенте стал Игорь Бузовский, ранее занимавший должность заместителя министра информации. Александр Лукашенко сразу обрисовал главную задачу - реформировать учебное заведение, а именно необходимо выработать четкую систему, кто именно может и должен обучаться в вузе. А также более активно к процессу обучения важно привлекать действующих чиновников разного уровня, их практический опыт может быть полезен.

Обновилась местная вертикаль. Новые руководители в Барановичском, Маларитском и Россонском районах. Ротация произошла и среди столичных управленцев. Для них в приоритете работа с кадрами, подготовка к электоральной кампании и предстоящий горячий сезон уборочной. Все решения, которые принимаются на местах, должны быть в первую очередь в интересах народа и страны.



"Как обычно, прошу вас разобраться с кадрами, с которыми вы будете работать", - сказал глава государства. По его словам, выстраивать кадровую работу нужно не торопясь, хорошо изучив кадровый потенциал, и обязательно давать шанс всем, кто уже работает. "Посмотрите, с кем вы будете работать. От всех ваших отделов - культуры, образования, экономики, промышленности, сельского хозяйства и так далее - до ваших заместителей. Я всегда говорю: шанс надо давать всем", - подчеркнул Президент.

