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Президент принял с докладом госсекретаря Совета безопасности
Безопасность страны как ключевой фактор развития и стабильности. В условиях глобальной напряженности и новой гонки вооружения это жизненно важный для государства вопрос.
Президент Александр Лукашенко сегодня принял с докладом Госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Глава государства отметил: в мире раскручивается новая гонка вооружений, и нашей стране необходимо быть готовой к любым, порой даже самым сложным, сценариям развития событий.
А. Вольфович: Силовой блок Беларуси готов к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки
"Ведомства силового блока способны решать задачи по обеспечению правопорядка в нашей стране каждый в соответствии со своим предназначением. Они готовы к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки"
, - подчеркнул Александр Вольфович.
Он с сожалением констатировал, что в настоящее время взаимоотношениям стран все больше присущи силовые методы разрешения конфликтов, угрозы, неприкрытое вмешательство в дела других государств.
"Беларусь не является исключением, и это вызывает определенную нестабильность в обществе"
, - обратил внимание госсекретарь Совбеза. Александр Вольфович добавил, что вопросы поступательного социально-экономического развития страны сегодня как никогда выходят на первый план, ведь от этого зависит устойчивое функционирование государства. "У ведомств силового блока здесь особая роль - обеспечить устойчивое функционирование экономической и политической системы общества. И сегодня та система национальной безопасности, которая создана в нашей стране, обеспечивает решение этих важных задач. Наш народ может быть спокоен, мы обеспечим его мирный труд и достойную жизнь".
Александр Вольфович назначен на должность госсекретаря Совета безопасности в конце января. До этого возглавлял Генеральный штаб Вооруженных Сил. И буквально за пять дней до вступления в силу новых полномочий генерал-майор руководил комплексной проверкой боеготовности белорусской армии. Действие наших войск отрабатывалось практически на всех полигонах страны.
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