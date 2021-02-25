Президент принял с докладом госсекретаря Совета безопасности

Безопасность страны как ключевой фактор развития и стабильности. В условиях глобальной напряженности и новой гонки вооружения это жизненно важный для государства вопрос.



Президент Александр Лукашенко сегодня принял с докладом Госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича. Глава государства отметил: в мире раскручивается новая гонка вооружений, и нашей стране необходимо быть готовой к любым, порой даже самым сложным, сценариям развития событий.





А. Вольфович: Силовой блок Беларуси готов к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки

"Ведомства силового блока способны решать задачи по обеспечению правопорядка в нашей стране каждый в соответствии со своим предназначением. Они готовы к любым изменениям как внешней, так и внутриполитической обстановки"

, - подчеркнул Александр Вольфович.

Он с сожалением констатировал, что в настоящее время взаимоотношениям стран все больше присущи силовые методы разрешения конфликтов, угрозы, неприкрытое вмешательство в дела других государств.

"Беларусь не является исключением, и это вызывает определенную нестабильность в обществе"

, - обратил внимание госсекретарь Совбеза. Александр Вольфович добавил, что вопросы поступательного социально-экономического развития страны сегодня как никогда выходят на первый план, ведь от этого зависит устойчивое функционирование государства. "У ведомств силового блока здесь особая роль - обеспечить устойчивое функционирование экономической и политической системы общества. И сегодня та система национальной безопасности, которая создана в нашей стране, обеспечивает решение этих важных задач. Наш народ может быть спокоен, мы обеспечим его мирный труд и достойную жизнь".