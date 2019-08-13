Президент принял с докладом Ивана Носкевича

Расследование громких уголовных дел и итоги работы Следственного комитета. Президент принял с докладом руководителя структуры Ивана Носкевича.Александр Лукашенко регулярно интересуется результатами деятельности самого молодого ведомства страны, которое было создано в результате серьезной реформы правоохранительной сферы с одной целью - сделать следствие независимым и максимально эффективным. Глава ведомства рассказал, что в этом году у следователей в производстве стало больше уголовных дел. Это связано с изменившимся уровнем преступности в стране. Нынешняя встреча предваряет большой разговор о результатах работы всей правоохранительной системы. Он может состояться уже на следующей неделе. Все это не ради отчетов, а ради разбора проблемных моментов в работе силовиков. Повод дали и итоги расследования ряда уголовных дел. Анонсируя совещание с правоохранительным блоком, Александр Лукашенко привел в пример ситуацию с главным инженером МЗКТ.



Иван Носкевич также доложил о том, как движется расследование резонансных преступлений.Так, глава ведомства рассказал, что в деле о смерти инспектора ГАИ в Могилеве поставлена точка. Принято решение о прекращении уголовного дела. Материалы отправлены в Генпрокуратуру. Напомним, сотрудник милиции был найден застреленным в середине мая. У следствия нет сомнений и есть все доказательства, что инспектор ГАИ покончил с собой.



Президенту было также доложено о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту взрывов фейерверочных изделий в Минске в начале июля. В результате разрушения салютных установок несколько человек получили травмы. Одна женщину спасти не удалось из-за крайне редкого вида ранения. У следствия было несколько версий.







Иван Носкевич отметил, что расследование показало, что основной версией являются некачественные заряды фейерверочных изделий, которые эксплуатировались при проведении салюта. Часть из них, как уже известно, была с истекшим сроком годности, часть подвергалась механической доработке перед заряжанием. Это доказано в ходе следствия.



Глава Следственного комитета добавил, что назначено несколько экспертиз, их проводят Государственный комитет судебных экспертиз, Национальная академия наук, специализированные предприятия. Во время экспертиз будут проведены следственные эксперименты и испытаны фейерверки в различных ситуациях. По результатам вынесут и окончательное заключение. Это детали отдельных резонансных дел. Что касается глобального разговора об эффективности работы правоохранительного блока, то он может состояться уже на следующей неделе.

