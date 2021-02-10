Президент принял с докладом мэра Минска

Образцовый Минск - цель ближайшего пятилетия. Такую задачу перед мэром белорусской столицы поставил Президент. Комплексное развитие города накануне обсудили во Дворце Независимости.



На повестке - сразу несколько важных вопросов: чистота на улицах, наведение порядка с пустующими объектами, плюс ставка на инновации. Встреча с мэром ожидаема - Владимир Кухарев на этом посту уже три месяца. Он успел не просто войти в курс дела, но и приступить к выполнению поставленных задач. Многие из них озвучены на встрече с активом Минска два года назад. В первую очередь - сделать белорусскую столицу более комфортной, современной и европейской. Александр Лукашенко напомнил и о своих требованиях привести в порядок объекты недвижимости возле площади Якуба Коласа и завода "Горизонт".





Президент поручил привести в порядок объекты недвижимости

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Мы договаривались, что наведем там порядок. Это же центр города, и порядок там надо наводить". Говоря о бывших производственных помещениях завода "Горизонт", их надо осовременить и привести в порядок. Вы там, я знаю, планируете опереться на инновационные проекты. Значит, там действительно должны работать, офисы должны быть, даже производства - самые инновационные, самые продвинутые, - отметил он. - И на Коласа, и в районе нашего телевизионного завода "Горизонт" надо наводить порядок, чтобы эти территории деньги приносили в бюджет. И это можно сделать"

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А. Лукашенко: В этой пятилетке Минск надо сделать идеальным

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Минск - это столица страны, лицо страны, это город, с которого надо брать пример по развитию по тем или иным направлениям. Вам непросто будет работать в Минске, потому что в этом году давление на власти Минска будет очень серьезное. Чтобы Минск был в порядке

. Приезжим гражданам Минск нравится за то, что здесь можно хорошо жить и отдыхать. Этот город не поделен бандитами на куски и не застроен какой-то недвижимостью. И водная гладь, и парки, и жилье, и для работы места есть - чистый красивый город. И нам его не просто нужно сохранить, начиная с этого года, в этой пятилетке Минск надо сделать образцово идеальным".



Президент: В такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке

Отдельно затронули вопрос уборки снега в городе. Ситуация в последние дни непростая, а местами чрезвычайная. Подключиться к уборке может и любой желающий. Президент обратил внимание на то, что людей надо организовывать и предоставлять необходимый инвентарь.

С участников уличных акций в Минске взыскано 980 тысяч рублей