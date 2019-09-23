Президент принял с докладом председателя Госкомвоенпрома

Беларусь оказалась в горячей политической точке и должна предпринимать меры для своей безопасности. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом главу Госкомвоенпрома Романа Головченко.



На встрече шла речь об итогах деятельности ведомства, выпуске новейших образцов вооружения. Руководитель военно-промышленного комитета рассказал, как идет работа, и, в частности, в ракетостроении. В Беларуси уже создали ракету средней дальности вместе с китайскими партнерами. Сейчас в планах разработать еще более мощное оружие.



Речь также шла о выполнении поручений Президента по восстановлению и модернизации предприятий оборонного сектора. Главу государства особенно интересовало положение дел на "Технике связи" в Барани, а также на двух авиаремонтных заводах - в Орше и Барановичах. Они работают стабильно, с загрузкой. В Орше пришлось восстанавливать производство, заново привлекать кадры, смотреть технологии и искать заказы. Сейчас вышли на хорошие обороты, более чем вдвое нарастили выпуск продукции. Работают не только для Беларуси, но и для Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки.



Глава Госкомвоенпрома доложил Президенту о реализации стратегических и прорывных направлений развития отечественных систем вооружений, а также о ситуации в оборонном комплексе.



Во всей системе, по нашим оценкам, работает около 30 тысяч человек. И это количество растет, создаются рабочие места. Появляются новые динамично развивающиеся предприятия, которые осуществляют высокотехнологичные разработки. Поэтому молодые люди, кто имеет техническую направленность, могут себя реализовать не только в Парке высоких технологий, но и в оборонном секторе экономики.



Именно с подачи Президента были приняты кардинальные решения в оборонной и промышленной сферах, которые сегодня позволяют постоянно совершенствовать белорусское вооружение. Вышли на создание таких образцов, о которых пять-семь лет назад еще не могли даже мечтать. Они востребованы и у нас, и за рубежом. Сегодня армии в более 70 странах имеют на вооружении современные образцы военной продукции с маркой "Сделано в Беларуси". По итогам прошлого года экспорт Госкомвоенпрома превысил миллиард долларов. Планируют, что в этом году будет не меньше.