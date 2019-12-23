Президент принял с докладом Виктора Шеймана

Сработали лучше, чем в прошлом году. Так оценивают результаты работы предприятий и организаций, подчиненных Управделами Президента. О предварительных итогах Главе государства отчитался управляющий делами Виктор Шейман. Тренд позитивный. Ждут неплохую выручку по году. Оборот внешней торговли товарами и услугами превысил 300 миллионов долларов. В три раза сокращено количество убыточных предприятий. Есть новые и перспективные направления в работе, в том числе запуск серийного производства пластиковых лыж. Виктор Шейман доложил, как движется дело.

Кстати, конец года проходит в напряженном темпе, не расслабишься. У Президента в это время масса событий и встреч. Хлопоты приятные, но вся нагрузка по обеспечению мероприятий как раз и ложится на Управделами. Среди намеченного и традиционная благотворительная акция "Наши дети", и новый формат "Венский бал", который планируется провести во Дворце Независимости в субботу. Он пройдет не без участия австрийцев, которые давно положили глаз на огромный зал торжественных церемоний. Мы только за. Это локация как нельзя лучше подходит для таких масштабных и красивых предновогодних встреч.