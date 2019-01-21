Беларусь открыта для конструктивного взаимодействия с зарубежными партнерами во всех направлениях.

Отражением открытой политики стала и сегодняшняя церемония во Дворце Независимости. Президент принял верительные грамоты послов. Десять разных государств - представители ЕС, Азии, Африки и Центральной Америки. Мы готовы к диалогу на равноправной основе с Востоком и Западом, Севером и Югом, если он строится на уважении, искренности и порядочности. С этого момента начинается миссия послов в нашей стране, хотя многие из дипломатов прибыли в Беларусь еще в конце прошлого года и уже активно включились в работу. Поэтому нынешняя встреча во Дворце Независимости - своего рода сверка позиций и курса, как дальше будут выстраиваться отношения между странами. Именно эти люди отныне у нас представляют интересы своих государств и влияют на продвижение совместных проектов. Каждый из послов сегодня услышал от белорусского лидера приоритетные направления взаимодействия.

Репортаж Илоны Красутской.





Вручение верительных грамот по формату одна из консервативных церемоний. По сути дает официальный старт дипломатической миссии послов. Однако учитывая тот факт, что многие дипломаты приехали в Беларусь еще в конце прошлого года и даже успели отметить праздники в наших традициях, строгий протокол воспринимается немного иначе. Скорее нынешняя аудиенция у Главы белорусского государства - своего рода экскурс, как дальше будут выстраиваться отношения между странами.

Общение с главами дипмиссий - частое мероприятие в рабочем графике белорусского Президента. Хорошая возможность объективно посмотреть на двусторонние отношения, оценить их качество и определить, куда двигаться дальше. А глядя на заданный темп в самом начале этого года, складывается впечатление, что у переводчиков-синхронистов будет очень много работы. Во Дворце Независимости побывали представительные гости из Венгрии, Турции, Украины, а первым из президентов - лидер Зимбабве. И вот сегодня очередной "интернациональный пул" - дипломаты десяти стран. Это представители ЕС, Азии, Африки и Центральной Америки. Их миссия в Беларуси только начинается, но четкие ориентиры в сотрудничестве уже определены.





География партнерства, колорит которого подчеркивают и национальные костюмы дипломатов, как очередное подтверждение: во внешнеполитическом курсе Беларуси нет разворота. Многовекторность. Открыты миру, только без диктовки условий и ультиматумов в стиле "кому и с кем дружить и союзничать". Равноправный диалог строим на уважении, искренности и порядочности, что зачастую не свойственно миру большой политики. Но как показывает практика, только при наличии этих качеств (невзирая на расстояния) возможны прочные деловые и дружественные отношения между странами.

Во времена, когда каждое заявление рассматривается словно под микроскопом, а журналисты оценивают мимику политиков и даже делают многозначительные выводы, судя по тому, кто где стоит, эта церемония не дает поводов для домысливания - все предельно просто. Дипломаты подходят к белорусскому лидеру для приветствия и совместного фото в алфавитном порядке.

Открывает этот список Австрия. И у европейской дипломатии женское лицо. Алоизия Вергеттер.

Про театр оперы и балета рассказывает, не сдерживая эмоций. Была и на новогоднем балу, и на представлениях белорусских артистов. Теперь мечтает привести в стены уже полюбившегося Большого венский бал. Осуществить задумку планирует уже к следующему Рождеству.

На повестке и крупные международные проекты. Например, посол хочет содействовать тому, чтобы Беларусь подписала меморандум о взаимопонимании. Это документ о защите окружающей среды. Также в посольстве планируют сделать побратимами австрийский город Линц и наш Слоним. Города могут работать вместе в сфере тяжелой промышленности.





Политические контакты официальных Минска и Вены действительно находятся на подъеме. В июне прошлого года в Беларуси побывал президент Австрии. Кроме участия в памятных мероприятиях в Тростенце, двусторонних переговоров, Ван дер Беллен получил от Александра Лукашенко приглашение на Европейские игры.

Буквально на прошлой неделе открылся новый офис посольства Австрии в Беларуси. В здании разместится и экономическое представительство республики. Созданы все условия, чтобы прибавить в торговле.

Столь же динамично развивается сотрудничество с еще одним европейским партнером - Чехией. Товарооборот за прошлый год приблизился к 400 миллионам долларов.

Довольно неплохо, но точно не повод почивать на лаврах. Время не стоит на месте, в республике новый состав правительства, поэтому для преемственности контактов необходим обмен визитами. И, конечно, еще одна задача - наполнение договорно-правовой базы.

В перспективе еще один претендент на вхождение в Европейский союз - Черногория. Закономерно, страна активизирует контакты в регионе.

На начальном этапе предстоит очень многое сделать, и не туризмом единым. Включаться в работу придется абсолютно всем, тогда и станут заметны подвижки во взаимной торговле. Пока же в этом плане успехи весьма скромные.

Впрочем, мир настолько глобализирован, что выбор партнеров как ближайших союзников, так и самых географически удаленных, уже никого не удивляет.

Несмотря на солидное расстояние, с Канадой нашу страну объединяет не только любовь к хоккею, но и многолетняя дружба. За океан отправляется металлургическая продукция, удобрения, белорусская мебель. В пору говорить о расширении контактов по всем направлениям.





Сальвадор - еще один перспективный партнер, но уже в Центральной Америке.

Потенциал есть и в наращивании торгово-экономических отношений, промышленности, АПК и химической отрасли.

Бахрейн и первые ассоциации: древняя культура, история, кухня, и, конечно, восточное гостеприимство. Самое маленькое арабское государство заявляет миру о больших амбициях. Опыт выстраивания отношений со странами Персидского залива у нас есть и весьма успешный. Беларусь может предложить партнерам не только традиционные товары, но и высокотехнологичную продукцию.

Вот и отсутствие общих границ у Армении с другими участниками Евразийского экономического союза в свое время не стало помехой для интеграции. И, если посмотреть общую картину, сотрудничество Минска и Еревана не обделено динамикой. Беларусь отправляет в Армению карьерную и сельхозтехнику, автобусы, тракторы. Но от "классики" мы готовы перейти к полноформатному взаимодействию настолько, насколько к этому готов сам Ереван.

Активный интерес к ЕАЭС проявил и Вьетнам, подписав соглашение о зоне свободной торговли. Социалистическая республика - один из приоритетов внешней политики нашей страны в азиатском регионе.

От торговли переходим к промышленной кооперации. На финальной стадии создание во Вьетнаме сборочного производства грузовой техники МАЗ. Прорабатывается вопрос строительства завода по производству молока и молочных продуктов из белорусского сырья.

Сегодня наша страна поставляет технику практически во все африканские регионы. На этом рынке востребованы белорусские карьерные самосвалы, металлопродукция и калийные удобрения. Дальнейшие перспективы видятся в АПК и промышленности - речь о выходе на качественно новый уровень сотрудничества с Ганой и Тунисом.

И все же в такой непринужденной атмосфере гораздо проще говорить не только о политике и экономике. Например, посол Австрии рассказала белорусскому Президенту о своем хобби, а посол Канады не без гордости - о своей семье.





Наращивание торговли и углубление инвестиционных связей. Открытие посольств, новые документы, обмен визитами - далеко не полный список того, на что придется ни один год работать прибывшим в Минск послам. Многим придется жить на две страны Беларусь и Россию. Ведь свои обязанности они будут исполнять по совместительству. Впрочем, как говорят сами дипломаты "всего час лету", чтобы формула успешных межгосударственных отношений стала ближе. А официальный Минск всегда открыт для партнеров и готов к любым взаимовыгодным проектам - поддержит любую инициативу, если она нацелена на созидание.