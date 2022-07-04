Президент: Пришло время новому поколению перенимать эстафету и поддерживать Вечный огонь памяти

Эмоционально и мощно прозвучала речь нашего Президента во время церемонии возложения на Кургане Славы. Один из ключевых посылов - ни белорусам, ни россиянам, ни украинцам не нужна война, но и возродить нацизм мы не позволим! Сила в правде!



Накануне здесь собрались тысячи людей. Величественный курган - легендарный рубеж, откуда началось победное наступление советских войск. И сейчас пришло время новому поколению перенимать эстафету и поддерживать Вечный огонь этой памяти - заметил Президент. Недруги, переступив через нравственные принципы, сегодня не только отрицают Хатынь, Бабий Яр и блокаду Ленинграда, но и готовы предать забвению трагедию своих народов, вычеркнуть из истории Бухенвальд, Освенцим, Майданек. Не дать уничтожить историческую память - в этом мы едины с россиянами.



Глава государства подошел к ветеранам, а также тепло пообщался с участниками патриотической молодежной акции "Поезд памяти". От молодежи позвучало много инициатив, которые Президенту понравились. Например, следующий год в Беларуси и России совместно объявить Годом исторической памяти, а также дополнить ансамбль Кургана Славы аллеей памятных знаков с капсулами земли и описанием подвигов городов - обладателей вымпелов "За мужество и стойкость" в годы войны.