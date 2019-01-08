Президент присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства

Стали известны лауреаты престижной премии "За духовное возрождение" и обладатели специальных премий Президента Беларуси. Традиционно награды вручаются деятелям культуры и искусства, а также людям, внесшим особый вклад в дела милосердия и благотворительности, священнослужителям и социальным работникам. Указы о присуждении премий подписаны Главой государства сегодня. Традиционно ими отмечены те, кто достойно потрудился на гуманитарной ниве нашей страны.

По итогам 2018 года среди лауреатов премии "За духовное возрождение" - авторы музыки и текстов песен Юлия Быкова и Евгений Алейник, коллективы Библейской комиссии Белорусской православной церкви, детского хосписа и Весновского дома-интерната для детей-инвалидов. Специальными премиями Президента деятелям культуры и искусства отмечены Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил страны и коллектив Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа. Среди обладателей награды также коллектив Поставского территориального центра социального обслуживания населения и народный семейный ансамбль "Сваякі" из Волковыска.

И это далеко не полный список тех, кто своим трудом делает нашу жизнь ярче, светлее, насыщеннее. С лауреатами встретилась Наталья Бордиловская.

По улице Кольцова в Минске в одном доме Конференция католических епископов, редакция сайта catholic.by и митрополитальная комиссия, основанная еще Казимиром Свентеком 26 лет назад. В 2004 она ответвилась на секцию по переводу литургических текстов, официальных костельных документов и книг Святого Писания. 9 человек, духовных и светских: теологи, филологи, историки, ксендзы, представители всех уголков Беларуси (носители региональных языковых традиций) взялись за большое дело - перевод мировой духовной литературы на родной язык. За 15 лет сделали немало: ксендз Ян Кремис показывает объемную библиотеку, главное украшение которой - Новый Завет. Над переводом книги книг со старогреческого на белорусский работали полтора десятилетия. Современная белорусская Библия увидела свет символически - в юбилейный год Скорины, исторического первоиздателя Библии на белорусском. Проект уже имел успех в Ватикане и на больших международных выставках. Теперь принес своим создателям высокую оценку Главы белорусского государства.





Они не договаривались, но в год 500-летия белорусского книгопечатания свой вариант Евангелия по-белорусски представила и Православная церковь. Традиции первых православных переводчиков Библии на славянские языки - Кирилла и Мефодия, Константина Острожского и Франциска Скорины - поддержали наши современники из Библейской комиссии при белорусском Экзархате. Она была основана ныне почетным Патриаршим Экзархом. Четверть века назад Владыко Филарет благословил священников-ученых на создание национального прочтения Нового Завета. Специалистов, владеющих древними и современными языками, равно как и теологическими знаниями, оказалось немного. 5 священников работали над переводом.



Этот перевод Евангелия заметили протестанты Беларуси. Обратились к православным с просьбой перепечатать их издание массовым тиражом. После проведения своей богословской и языковой экспертизы в США третья ветвь христианской церкви убедилась: православный перевод на белорусский доскональный. Итог - вот в таких тонкостраничных книжечках небольшого формата теперь белорусский вариант Евангелия для прихожан и пасторов протестантов. К слову, переживая сегодняшний триумф перевода Евангелия, и католики, и православные уже взялись за новый проект - перевод на родной язык Старого Завета Библии. Такая параллельная работа над духовными проектами только подчеркивает историческое единство обеих конфессий.









Под Новый год и Рождество Большой театр Беларуси традиционно уже много лет предоставляет свою сцену юным воспитанникам хореографической гимназии-колледжа. "Щелкунчик" как дебют маленьких танцоров на серьезной сцене. Многие вернутся сюда через годы уже как штатные артисты. Кузница кадров для балетных подмостков и танцевальных коллективов страны - колледж перешагнул 70-летний юбилей. Завоевавшее авторитет как у себя на Родине, так и за рубежом, давшее национальному искусству ярких звезд, народных и заслуженных артистов, учебное заведение не могло не быть отмечено высокой наградой государства.