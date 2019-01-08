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Президент присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства
Стали известны лауреаты престижной премии "За духовное возрождение" и обладатели специальных премий Президента Беларуси. Традиционно награды вручаются деятелям культуры и искусства, а также людям, внесшим особый вклад в дела милосердия и благотворительности, священнослужителям и социальным работникам. Указы о присуждении премий подписаны Главой государства сегодня. Традиционно ими отмечены те, кто достойно потрудился на гуманитарной ниве нашей страны.
По итогам 2018 года среди лауреатов премии "За духовное возрождение" - авторы музыки и текстов песен Юлия Быкова и Евгений Алейник, коллективы Библейской комиссии Белорусской православной церкви, детского хосписа и Весновского дома-интерната для детей-инвалидов. Специальными премиями Президента деятелям культуры и искусства отмечены Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил страны и коллектив Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа. Среди обладателей награды также коллектив Поставского территориального центра социального обслуживания населения и народный семейный ансамбль "Сваякі" из Волковыска.
И это далеко не полный список тех, кто своим трудом делает нашу жизнь ярче, светлее, насыщеннее. С лауреатами встретилась Наталья Бордиловская.
По улице Кольцова в Минске в одном доме Конференция католических епископов, редакция сайта catholic.by и митрополитальная комиссия, основанная еще Казимиром Свентеком 26 лет назад. В 2004 она ответвилась на секцию по переводу литургических текстов, официальных костельных документов и книг Святого Писания. 9 человек, духовных и светских: теологи, филологи, историки, ксендзы, представители всех уголков Беларуси (носители региональных языковых традиций) взялись за большое дело - перевод мировой духовной литературы на родной язык. За 15 лет сделали немало: ксендз Ян Кремис показывает объемную библиотеку, главное украшение которой - Новый Завет. Над переводом книги книг со старогреческого на белорусский работали полтора десятилетия. Современная белорусская Библия увидела свет символически - в юбилейный год Скорины, исторического первоиздателя Библии на белорусском. Проект уже имел успех в Ватикане и на больших международных выставках. Теперь принес своим создателям высокую оценку Главы белорусского государства.
Они не договаривались, но в год 500-летия белорусского книгопечатания свой вариант Евангелия по-белорусски представила и Православная церковь. Традиции первых православных переводчиков Библии на славянские языки - Кирилла и Мефодия, Константина Острожского и Франциска Скорины - поддержали наши современники из Библейской комиссии при белорусском Экзархате. Она была основана ныне почетным Патриаршим Экзархом. Четверть века назад Владыко Филарет благословил священников-ученых на создание национального прочтения Нового Завета. Специалистов, владеющих древними и современными языками, равно как и теологическими знаниями, оказалось немного. 5 священников работали над переводом.
Этот перевод Евангелия заметили протестанты Беларуси. Обратились к православным с просьбой перепечатать их издание массовым тиражом. После проведения своей богословской и языковой экспертизы в США третья ветвь христианской церкви убедилась: православный перевод на белорусский доскональный. Итог - вот в таких тонкостраничных книжечках небольшого формата теперь белорусский вариант Евангелия для прихожан и пасторов протестантов. К слову, переживая сегодняшний триумф перевода Евангелия, и католики, и православные уже взялись за новый проект - перевод на родной язык Старого Завета Библии. Такая параллельная работа над духовными проектами только подчеркивает историческое единство обеих конфессий.
Под Новый год и Рождество Большой театр Беларуси традиционно уже много лет предоставляет свою сцену юным воспитанникам хореографической гимназии-колледжа. "Щелкунчик" как дебют маленьких танцоров на серьезной сцене. Многие вернутся сюда через годы уже как штатные артисты. Кузница кадров для балетных подмостков и танцевальных коллективов страны - колледж перешагнул 70-летний юбилей. Завоевавшее авторитет как у себя на Родине, так и за рубежом, давшее национальному искусству ярких звезд, народных и заслуженных артистов, учебное заведение не могло не быть отмечено высокой наградой государства.
С 1997 года новогодние и рождественские праздники в Беларуси сопровождает грандиозное торжество государственного значения. Глава государства, Президент Беларуси, вручает премии "За духовное возрождение"и специальные премии деятелям культуры и искусства. Высокие награды получают люди, чьи заслуги уже прогремели на всю страну своим творческим подъемом, делами милосердия и духовным подвигом, примером патриотизма и национального самосознания. Коллективы, организации, персоны. Их повседневный гуманитарный труд уже отмечен признательностью многочисленных аудиторий, теперь получает статус государственной значимости.
Торжественная церемония награждения лучших из лучших еще впереди. Но это будет праздник не только лауреатов. Само выдвижение на премии - тоже победа для многочисленных номинантов. В этом году отмечено 67 заявок на премию "За духовное возрождение"и 32 на спецпремии.
Аналогичной премии, отмечающей заслуги простых людей, которые своей работой и жизнью служат высоким целям духовности и просвещения, в мире нет. Само существование такой награды подчеркивает один из важнейших приоритетов нашего государства - поддержку национальных культуры и искусства, людей, чей талант и следование традициям духовности вдохновляет общество и пробуждает в нем гордость за свой народ и свою страну.
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