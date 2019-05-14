Президент привел к присяге судью Конституционного суда страны

Символичная церемония сегодня прошла во Дворце Независимости . Глава государства привел к присяге судью Конституционного суда страны. В торжественной обстановке Алла Бодак произнесла текст присяги, взяв на себя обязательство честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство основного закона Беларуси. Это торжественное событие происходило в присутствии руководителей обеих палат парламента, председателей Верховного и Конституционного судов. Александр Лукашенко поздравил Аллу Бодак с этим событием, вручил ей удостоверение и подарочный экземпляр Конституции. Глава государства напомнил, он ждет от Конституционного суда предложений по совершенствованию основного закона страны.





Главная задача стражей правосудия - проверка всех принимаемых законов до их подписания Президентом на соответствие Конституции Беларуси, а также устранение пробелов в нормативных актах. Всего в составе Конституционного суда - 12 судей. Половину из них назначает Президент, как в случае с Аллой Бодак, а половину выбирает Совет Республики. Официально же судья вступает в должность лишь после принесения присяги.