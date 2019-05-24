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Президент проехал по Минской кольцевой и обозначил приоритеты работы руководителей Минска и области

На Минской кольцевой был замечен необычный "кортеж"

Сегодня на Минской кольцевой был замечен необычный "кортеж": по МКАД в одном потоке с другими автомобилями двигался автобус, в котором вместе ехали Глава государства, чиновники и журналисты.
Магистраль специально не перекрывали, чтобы не создавать ажиотажа и напряжения на дороге. Цель Президента - своими глазами увидеть состояние инфраструктуры и соблюдение порядка. Кроме того, для Главы государства это и возможность обозначить свое видение развития территорий и подходов к благоустройству. А для руководителей разных уровней и журналистов почти 60 километров по столичной кольцевой - фактически уникальный случай, когда можно увидеть в деталях работу Президента и понять суть его требований, ведь Александр Лукашенко серьезно относится к наведению порядка и переживает за каждый клочок земли.


Планы по развитию кольцевой - 46 новых объектов

На данный момент готово только 14. Где-то стройка задерживается по объективным причинам, где-то инвестор сорвал сроки. Такой подход неприемлем. Три года – время, за которое на выделенном участке должен появиться объект. Иначе - и это требование Президента – застройщик попадает под жесткие санкции.


На одном из новых автобусов в качестве пассажира и проехал Александр Лукашенко по МКАД

Кстати, обновился ко ІІ Европейским играм и автопарк. Более трех сотен отечественных кроссоверов общественного транспорта с фирменной символикой появится на улицах Минска. Как раз на одном из новых автобусов в качестве пассажира и проехал Александр Лукашенко по МКАД. По пути несколько раз делали остановки, чтобы детально оценить благоустройство вокруг столицы, где не может быть мелочей.



Поддерживать порядок в стране возможно только сообща

Конечно, поддерживать порядок в стране, за который так часто хвалят нас зарубежные гости, возможно только сообща. Ведь одному не под силу сделать страну идеальной. Потому наш Президент своим примером и показывает остальным, как важно трепетно относиться к своей земле. Подключиться к работам по благоустройству должен каждый. Тем более в трехлетие малой родины, а 2019 как раз посвящен озеленению и наведению порядка. Опять-таки это придется кстати и в преддверии ІІ Европейских игр, когда к нам прибудут тысячи гостей. Но важно помнить, что делаем в первую очередь для себя.

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