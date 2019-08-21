От вопросов уборочной кампании и полевых работ, производства сельхозтехники до комплексного развития региона и области. Президент провел инспекцию Ивьевского района Гродненщины.



И первая точка "Лидатехмаш", где собирают сельхозтехнику. Там Александру Лукашенко доложили о ходе жатвы, где уже по традиции Гродненская область лидер. Глава государства еще раз отметил, что необходимо действовать разумно - минимизировать потери при уборке урожая, особенно с учетом кукурузы. В общей сложности цель - собрать не менее 9 миллионов тонн. Также Александр Лукашенко призвал регионы подходить самостоятельно к заготовке кормов. Изучит белорусский лидер в ближайшее время и ситуацию с переработкой льна. В целом Президент намерен уделить особое внимание районам, отдаленным от областных центров.



Детально Глава государства ознакомился с работой предприятия "Лидатехмаш".

Оно, к слову, частное и за первое полугодие экспортировало техники на 3 миллиона долларов. Новый рынок - Узбекистан, куда направят белорусские агрегаты уже в скором времени. Также руководство компании попросило поддержки у государства в разрешении некоторых вопросов: проведение испытаний техники, поддержка за рубежом на крупных выставках и выделение мест для частников в торговых домах государственных промышленных предприятий. Заострил Александр Лукашенко внимание и на работе бизнеса в деревообработке. Государство готово оказать содействие предпринимателям и даже выделить площади под расширение производства.





Александр Лукашенко посетилИвьевский центр культуры