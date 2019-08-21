3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Президент провел инспекцию Ивьевского района Гродненщины
От вопросов уборочной кампании и полевых работ, производства сельхозтехники до комплексного развития региона и области. Президент провел инспекцию Ивьевского района Гродненщины.
И первая точка "Лидатехмаш", где собирают сельхозтехнику. Там Александру Лукашенко доложили о ходе жатвы, где уже по традиции Гродненская область лидер. Глава государства еще раз отметил, что необходимо действовать разумно - минимизировать потери при уборке урожая, особенно с учетом кукурузы. В общей сложности цель - собрать не менее 9 миллионов тонн. Также Александр Лукашенко призвал регионы подходить самостоятельно к заготовке кормов. Изучит белорусский лидер в ближайшее время и ситуацию с переработкой льна. В целом Президент намерен уделить особое внимание районам, отдаленным от областных центров.
Детально Глава государства ознакомился с работой предприятия "Лидатехмаш".
Оно, к слову, частное и за первое полугодие экспортировало техники на 3 миллиона долларов. Новый рынок - Узбекистан, куда направят белорусские агрегаты уже в скором времени. Также руководство компании попросило поддержки у государства в разрешении некоторых вопросов: проведение испытаний техники, поддержка за рубежом на крупных выставках и выделение мест для частников в торговых домах государственных промышленных предприятий. Заострил Александр Лукашенко внимание и на работе бизнеса в деревообработке. Государство готово оказать содействие предпринимателям и даже выделить площади под расширение производства.
Александр Лукашенко посетилИвьевский центр культуры
Следующая остановка Президента - Ивьевский центр культуры, где местный ансамбль показал небольшой фрагмент спектакля. Молодым театралам Александр Лукашенко посоветовал поступать в Академию искусств. Всем артистам от имени Главы государства вручили шоколад "Президент". После Александр Лукашенко посетил выставку мастеров народного творчества и пообщался с жителями города.
Президент отметил, что во время поездки в Гродненскую область хотел посетить именно Ивье. Был приятно удивлен тому, как развивается населенный пункт. Исполнилась мечта и двух сестер с библейскими именами Есфирь и Авигея. С четвертого класса они мечтали познакомиться и сделать фотографию с Президентом.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Дзермант: Беларусь предлагает более справедливую модель мироустройства
Политолог: Польша заинтересована в том, чтобы объединиться с мировым большинством
Политолог: Идет уменьшение значения США и Запада и увеличение значения других центров силы
Сийярто: Будущее без диалога - опасное будущее из-за риска возникновения третьей мировой войны
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов