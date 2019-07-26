Президент провел переговоры с министром иностранных дел Латвии

Беларусь и Латвия открывают новую страницу в отношениях.Сегодня Президент провел переговоры с министром иностранных дел этой страны. Партнерство с близким во многих смыслах государством в последние годы идет по нарастающей. Прогресс заметен и в политических контактах, и как следствие - в экономических. Взаимная торговля перешагнула цифру в полмиллиарда, но, учитывая все факторы, можем куда больше. Ведь на то мы и соседи, чтобы уметь договариваться, решать спорные моменты не с позиции голоса, а в духе конструктивного диалога. И в этом плане Латвия, действительно, поступает по-соседски - содействует продвижению и двусторонних отношений, и диалога нашей страны с Евросоюзом. На встрече обсуждали также вопросы региональной безопасности, и в этом случае - гарантом мира и спокойствия может быть только политика добрососедства.Илона Красутская продолжит.



Эдгарс Ринкевичс начинал свой трудовой путь радиожурналистом, освещал международные отношения

В Минск с визитом глава внешнеполитического ведомства Латвии прибыл пару дней назад. Состоялась целая серия встреч и в правительстве, и в Министерстве иностранных дел. Поэтому заголовки о том, что в отношениях двух стран в хорошем плане грядут перемены - дали четкое представление, какой будет тональность разговора во Дворце Независимости. Да и что говорить, все-таки встречаем близкое государство. Латвия готова делать шаги навстречу - сокращаем дистанцию во многих вопросах.

Эдгарс Ринкевичс начинал свой трудовой путь радиожурналистом, освещал международные отношения. Потом работал в министерстве обороны, пройдя по карьерной лестнице от референта департамента политики до госсекретаря. Возглавлял канцелярию президента Латвии, а последние 8 лет - в должности министра иностранных дел Латвии.

По долгу службы Эдгарс Ринкевичс каждые два года бывает в Минске. Этот отрезок позволяет оценить не только динамику в отношениях стран, да и очевидные изменения белорусской столицы.

Меняются в целом отношения Беларуси и Латвии. В последнее время политический диалог идет по нарастающей

Меняются не только столицы, но и в целом отношения Беларуси и Латвии. В последнее время политический диалог идет по нарастающей - это дает положительный эффект взаимной торговле. В прошлом году она превысила полмиллиарда долларов, но потенциал куда больше. Мы соседи и в любом случае чем-то похожи, нам проще найти точки соприкосновения. Но не только благодаря нашему сходству, но и различиям - разным интеграционным объединениям, мы - участники Евразийского экономического союза, Латвия - Европейского, мы можем быть еще больше полезны друг другу.



Для Беларуси Латвия пока занимает 6-е место в списке экономических партнеров в Евросоюзе.

При этом белорусский экспорт за последний год вырос почти на 40 %. Его основа: продукция деревообрабатывающей промышленности, нефтепродукты, удобрения, стройматериалы. Латвия в свою очередь поставляет на белорусский рынок в основном лекарства, оборудование, пищевую продукцию.

На этом белорусско-латвийском предприятии в Гродно производят лекарства, БАДы и чайные напитки. С приходом инвестора пару лет назад удалось значительно расширить линейку продукции! Полностью модернизировали оборудование, появилась собственная лаборатория. Открылся рынок Евросоюза, пробные партии лекарств отправлены и в Китай. Создали ряд препаратов для внутреннего рынка, которые ранее импортировались из-за рубежа. Дальнейшие планы - значительно расширить производство и развивать собственную аптечную сеть.



К слову, белорусских предприятий в Латвии на порядок больше - более 2 тысяч. На нашей территории компаний с участием латвийского капитала около 600. Впрочем, значительное улучшение бизнес-климата в Беларуси позволяет рассчитывать, что и эта цифра будет расти.



Вот так, во всех смыслах, по-соседски Латвия заинтересована в конструктивном диалоге.

К тому же, всегда занимала взвешенную позицию и способствовала нормализации отношений нашей страны с Евросоюзом. С одной стороны, учитывая статус участника ЕС и НАТО, политика Латвии не выходит за рамки общеевропейского курса, но с другой, по некоторым вопросам страна имеет свою принципиальную позицию. В этом плане мы похожи. Беларусь готова сотрудничать будь то с западом или востоком, но только на основе взаимоуважения и не в ущерб национальным интересам.

Главу белорусского государства ждут в Риге. Дата пока не называется. Недавно Латвия выбрала нового президента. Конечно, начинать с чистого листа не придется, но все-таки для основой встречи на высшем уровне должны быть конкретные проекты, которые сулят прогресс. Накануне визита в Риге планируют провести заседание совместной межправкомиссии - там хотят обсудить практические вопросы экономического сотрудничества. Ориентир есть, ведь в лучшие годы товарооборот Беларуси с Латвией стабильно превышал миллиард долларов.





Какая она - объединяющая сила спорта - мы видели совсем недавно.