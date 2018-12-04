3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Президент провел рабочую встречу с председателем совета директоров Славкалия Михаилом Гуцериевым
Президент провел рабочую встречу с российским бизнесменом, председателем совета директоров Славкалия Михаилом Гуцериевым. Глава государства интересовался, как продвигаются реализация проекта по строительству в Беларуси нового горно-обогатительного комбината. При этом Президент подчеркнул важность широкого привлечения белорусских специалистов к созданию предприятия и подготовки перспективных кадров, несмотря на участие зарубежных подрядчиков. Таким образом в нашей стране будут освоены передовые технологии в этой сфере.
Напомним, в сентябре 2015 года Александр Лукашенко и Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до двух миллионов тонн хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Сейчас немецкий подрядчик Славкалия уже начал подготовку белорусских кадров для проходки стволов на Нежинском ГОКе. Также началось строительство газопровода к комбинату протяженностью в 43 километра.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все