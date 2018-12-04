Президент провел рабочую встречу с председателем совета директоров Славкалия Михаилом Гуцериевым

Президент провел рабочую встречу с российским бизнесменом, председателем совета директоров Славкалия Михаилом Гуцериевым. Глава государства интересовался, как продвигаются реализация проекта по строительству в Беларуси нового горно-обогатительного комбината. При этом Президент подчеркнул важность широкого привлечения белорусских специалистов к созданию предприятия и подготовки перспективных кадров, несмотря на участие зарубежных подрядчиков. Таким образом в нашей стране будут освоены передовые технологии в этой сфере.

Напомним, в сентябре 2015 года Александр Лукашенко и Михаил Гуцериев торжественно заложили капсулу в ознаменование начала строительства Нежинского горно-обогатительного комбината на базе Старобинского месторождения калийных солей. Это будет второе предприятие в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений мощностью до двух миллионов тонн хлорида калия в год. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Сейчас немецкий подрядчик Славкалия уже начал подготовку белорусских кадров для проходки стволов на Нежинском ГОКе. Также началось строительство газопровода к комбинату протяженностью в 43 километра.