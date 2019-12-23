3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Президент провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало
Развитие судебной системы страны, новации в работе и резонансные уголовные дела сегодня стали поводом для обстоятельного диалога Президента с председателем Верховного суда Валентином Сукало.
По сути, эта встреча стала продолжением большой дискуссии, которая состоялась в апреле. Глава государства дал много поручений, когда посещал новое здание Верховного суда, оно находится через дорогу от Дворца Независимости. Президент ориентировал представителей Фемиды в целом переосмыслить видение своей профессии. Быть внимательнее к людям и каждому конкретному случаю в практике, ведь каким будет подход, такое и в целом будет складываться впечатление обо всей судейской вертикали страны. Подрыв имиджа в данном случае просто недопустим. В целом ряд задач был сформирован и конкретно для высшей судебной инстанции.
Развитие судебной системы Беларуси
Какие же перемены произошли и грядут в судебной системе страны? Во-первых, укрепили кадровый состав. Во-вторых, совместно с Академией управления разработана методика психологического тестирования кандидатов на должности судей судов общей юрисдикции. В порядке эксперимента ее опробовали на слушателях Института повышения квалификации судей БГУ.
Президент поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы
И как стало известно сегодня по итогам встречи, Президент поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной. В его разработке будет задействован Верховный суд.
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Бывший глава Минфина Германии: Шольц использует Украину как предлог для увеличения дефицита бюджета
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера