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Президент провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало

Развитие судебной системы страны, новации в работе и резонансные уголовные дела сегодня стали поводом для обстоятельного диалога Президента с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

По сути, эта встреча стала продолжением большой дискуссии, которая состоялась в апреле. Глава государства дал много поручений, когда посещал новое здание Верховного суда, оно находится через дорогу от Дворца Независимости. Президент ориентировал представителей Фемиды в целом переосмыслить видение своей профессии. Быть внимательнее к людям и каждому конкретному случаю в практике, ведь каким будет подход, такое и в целом будет складываться впечатление обо всей судейской вертикали страны. Подрыв имиджа в данном случае просто недопустим. В целом ряд задач был сформирован и конкретно для высшей судебной инстанции.

Развитие судебной системы Беларуси

Какие же перемены произошли и грядут в судебной системе страны? Во-первых, укрепили кадровый состав. Во-вторых, совместно с Академией управления разработана методика психологического тестирования кандидатов на должности судей судов общей юрисдикции. В порядке эксперимента ее опробовали на слушателях Института повышения квалификации судей БГУ.

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Президент поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы

И как стало известно сегодня по итогам встречи, Президент поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной. В его разработке будет задействован Верховный суд.

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