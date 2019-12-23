Президент провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало

Развитие судебной системы страны, новации в работе и резонансные уголовные дела сегодня стали поводом для обстоятельного диалога Президента с председателем Верховного суда Валентином Сукало.



По сути, эта встреча стала продолжением большой дискуссии, которая состоялась в апреле. Глава государства дал много поручений, когда посещал новое здание Верховного суда, оно находится через дорогу от Дворца Независимости. Президент ориентировал представителей Фемиды в целом переосмыслить видение своей профессии. Быть внимательнее к людям и каждому конкретному случаю в практике, ведь каким будет подход, такое и в целом будет складываться впечатление обо всей судейской вертикали страны. Подрыв имиджа в данном случае просто недопустим. В целом ряд задач был сформирован и конкретно для высшей судебной инстанции.



