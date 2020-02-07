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Президент провел совещание по работе энергокомплекса
Как противостоять негативным тенденциям в экономике накануне говорили на совещании во Дворце Независимости. Президент призвал правительство быть готовым к работе в любых условиях, в том числе и когда в мире разворачиваются торговые и продуктовые войны, и тем более, когда не могут договориться друг с другом ближайшие партнеры. Например, по энергетическим вопросам. Так, ранее Москва обязалась поставить в нашу страну 24 миллиона тонн нефти или по два миллиона в месяц. В январе имели лишь четвертую часть. Задача экономического блока: страна должна развиваться, а доходы белорусов постепенно расти, независимо от внешних факторов.
Весь нефтехимический комплекс Беларуси сегодня работает в непростых условиях. Так, на совещании озвучено - страна из-за налогового маневра только за прошлый год не досчиталась около 330 миллионов долларов. Каким образом компенсировать потери - в правительстве разработали несколько вариантов сценария. Также продолжается поиск альтернативных поставщиков энергоресурсов.
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