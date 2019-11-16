Президент провел совещание по развитию дрожжевой отрасли

Во главе угла интересы страны и людей, равные условия для работы. И без оснований никакого закрытия заводов. На это обратил внимание Александр Лукашенко накануне на совещании по развитию дрожжевой отрасли.



В Беларуси функционируют два крупных предприятия: в Минске с филиалом в Ошмянах, а также в Слуцке, где завод построили на белорусско-немецкие инвестиции. Теперь зарубежные партнеры настаивают: на рынке должно остаться лишь одно, их, предприятие. Мол, таким был предварительный уговор.





