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Президент провел совещание по развитию дрожжевой отрасли

Во главе угла интересы страны и людей, равные условия для работы. И без оснований никакого закрытия заводов. На это обратил внимание Александр Лукашенко накануне на совещании по развитию дрожжевой отрасли.

В Беларуси функционируют два крупных предприятия: в Минске с филиалом в Ошмянах, а также в Слуцке, где завод построили на белорусско-немецкие инвестиции. Теперь зарубежные партнеры настаивают: на рынке должно остаться лишь одно, их, предприятие. Мол, таким был предварительный уговор.


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У каждого из участников совещания свое видение ситуации: от объединения либо перепрофилирования минской площадки до ее закрытия

По дрожжевому спору поручено разобраться мэру столицы и гродненскому губернатору. Компромиссное решение должны представить Президенту.

Особое внимание Президент уделил развитию экспорта (нужно искать новые рынки сбыта) и развитию в разных направлениях. Например, активнее использовать дрожжи в других сферах: скажем, в медицине и в животноводстве.

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