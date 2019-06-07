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Президент провел совещание по вопросам модернизации и повышения эффективности продаж на "Нафтане"
Бороться за рынки и уметь продавать продукт. Развитие нефтеперерабатывающей отрасли сегодня обсуждали на "Нафтане", где Президент провел совещание по вопросам модернизации и повышения эффективности продаж. Движение вперед возможно и за счет добычи своей нефти - это одно из перспективных направлений работы. А глубокая модернизация дает и экономический, и государственный эффект.
Речь шла и о развитии региона в целом. Руководство Витебской области должно четко видеть его стратегию. Ключевыми задачами остаются создание необходимых условий для повышения уровня жизни людей и роста заработной платы.
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