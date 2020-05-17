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Президент провел совещание, посвященное социальной поддержке отдельных категорий граждан
Много говорится в последнее время о белорусском подходе к борьбе с коронавирусом. В общем, она представляет из себя трехуровневую систему: человек выздоравливает в больнице, но, чтобы долечиться, его направят в санаторий - и психологически легче, и доступ к свежему воздуху обеспечен ввиду более мягкого режима стационара. И, наконец, последняя ступень - наблюдение дома. Если нет симптомов, человек чувствует себя хорошо - то амбулаторное лечение. И эффективно, и медиков разгружает. Но контроль должен быть серьезным на всех уровнях.
Это же касается и мер поддержки экономики - требование Александра Лукашенко - сохранить трудовые коллективы. Для предприятий такая ситуация в мире - возможность проявить лучшие деловые качества. В пример можно привести Белкалий. Компания вышла на перспективные договоренности с китайской стороной.
Держат марку и IT-отрасль, и строительство. Но тем, кому помощь действительно нужна в первую очередь, скажем, многодетные семьи или люди с ограниченными возможностями, государство поможет.
Особо Президент обратил внимание на одиноких пожилых людей, переболевших в последнее время. Их судьба теперь на личном контроле министра труда и соцзащиты. Подчиненное ему министерство совместно с Минздравом определит санатории, где пожилые белорусы пройдут реабилитацию.
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