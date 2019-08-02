Президент провел совещание с экономическим блоком страны

Привлечение инвестиций, развитие деловой среды и приоритеты в международном сотрудничестве. Сегодня во Дворце Независимости прошло совещание Президента с правительством.



В одном зале все руководство Совета Министров и высшие должностные лица страны. Такой формат обсуждения актуальных вопросов, которые затрагивают различные сферы жизни, в графике Главы государства регулярный. В повестке сегодняшнего дня не только внутрибелорусские вопросы. Обсудили тему по линии сотрудничества с Россией. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции. Напомним, дорожные карты у стран должны быть полностью готовы уже через три месяца. А к 2021 году Беларусь и Россия рассчитывают прийти к единым отраслевым рынкам. Речь не только о нефтегазовом секторе, но и о промышленной продукции, сельхоз- и транспортных рынках. В целом же спектр вопросов очень широкий.







Отдельное внимание на совещании реализации трех крупных инвестпроектов. В правительстве подтвердили, что Светлогорский ЦКК будет введен в срок. Сейчас предприятие устойчиво работает на 70 % от производственной мощности. Речь шла и о новых заводах в Добруше и Шклове.







Они позволят увеличить долю деревообработки в ВВП страны до 5,5 %. Президент поручил доработать указы по реализации этих инвестпроектов в течение этого месяца. Приняты решения и по теме безвиза. Так, Александр Лукашенко поддержал предложение правительства по расширению безвизовых территорий в Гродненской и Брестской областях.







Президенту также доложили и о ходе жатвы. Так, убрано уже более половины площадей. Результат гораздо лучше, чем в прошлом году. Однако Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что не во всех регионах страны была выстроена работа на должном уровне. Виной тому стала не только природа, но и человеческий фактор. Глава государства принял соответствующие решения по этому вопросу, а также поддержал предложения правительства по вопросу обеспечения топливом сельхозорганизаций.



