Президент провел совещание с руководителями регионов и представителями гражданского общества

Около шести месяцев остается до главной политической кампании года - парламентских выборов. Активная предвыборная фаза начнется в августе, но мобилизация местной власти де-факто уже объявлена. Сегодня Глава государства провел обстоятельное совещание с руководителями регионов и представителями гражданского общества. В белорусской политической традиции именно на местную власть ложится основной груз ответственности за спокойные, справедливые и прозрачные выборы. Общественные организации и пресса помогают избирателям оценить кандидатов глубже, чем просто по агитационным листовкам, теле- и радиомонологам. Президент как гарант конституционного права белорусов избирать и быть избранными потребовал сегодня не откладывать работу на осень и в строгом соответствии с законом обеспечивать спокойный и демократичный ход избирательной кампании.



Готова ли вертикаль власти к электоральному экзамену и каков общественный запрос к новому составу парламента - наш политический обозреватель Андрей Кривошеев знает подробности.

До парламентских выборов чуть больше пяти месяцев, а значит, уже с августа стартует очередной тест на политическую культуру и зрелость гражданского общества. Плюс, конечно, организация - она всецело на плечах Центризбиркома и местной власти. Впрочем, никакого ажиотажа и драматичных событий эксперты от грядущей кампании не ждут. И главных аргументов тут два: во-первых, белорусы традиционно проводят выборы для себя, а значит, мало подвержены влиянию извне. И, во-вторых, у страны уже есть опыт проведения самых ответственных политических кампаний даже при самом неблагоприятном внешнем фоне.



Характерный пример - парламентские выборы 2016 года. На юге - боевые действия на Донбассе, 170 000 мигрантов и беженцев в Беларусь. На севере и западе - "тектонический" разлом России с Евросоюзом, взаимные санкции и ограничения. Плюс торговые войны и передел мировых рынков. Но даже с такими исходными республика проводит выборы спокойно и уверенно. С высоким уровнем политической культуры. И это согласованная оценка как внутри страны, так и внешних наблюдателей и экспертов. Беларусь - донор стабильности и безопасности на континенте.





В руках депутата одно из последних решений по безопасности. Ратификация договора Беларусь - Узбекистан. Хотя важнейшей своей миссией Дмитрий Шевцов все же считает работу с запросами и инициативами белорусских граждан. Возможно, поэтому избиратель поверил депутату дважды.



Выборы для Беларуси - не разовый акт демократии, а кропотливая работа над фундаментом будущей четырехлетней каденции всего депутатского корпуса. Отсюда - президентский уровень (Глава государства - гарант конституционных прав) и старт подготовки минимум за полгода до дня голосования. Не менее важна открытость власти с первых же дней.



Далеко не случаен и состав совещания сегодня. Триединый пул тех, на кого ляжет основная нагрузка в ближайшие полгода: власть республиканская - Администрация и Управделами Президента; власть региональная - руководители и инспекторы по областям; плюс Совет Республики и гражданское общество - самые влиятельные в стране объединения: профсоюзы, Союз молодежи, "Белая Русь" и ветеранская организация. Такой подбор участников - еще и дополнительный маркер: выборы Беларусь проводит для своих граждан и следует прежде всего своим национальным интересам.



Готова ли вертикаль власти к официальному старту кампании и стоит ли ждать взрывоопасных сюрпризов на избирательном марафоне? Эти вопросы адресуем Главе Администрации Наталье Кочановой. Политический штаб Президента отвечает за кадры, а они, как известно, решают все и в экономике, и в политическом процессе. Выборы - и это неизменный подход Президента - экзамен и кульминация ежедневной работы.





Нужно, чтобы выборы прошли на высоком уровне. Поэтому поставлены задачи перед руководителями областей организовать все так, чтобы люди понимали: это спокойная, нормальная работа. Никакой компанейщины быть не должно. Органам власти на местах предстоит много работы, в том числе сформировать избирательные комиссии разных уровней - участковые, окружные, областные. Будет задействовано большое количество людей. Чтобы провести такое массовое мероприятие слаженно и без эксцессов, этому должна предшествовать большая организационная работа. Об этом и шла речь на совещании".

За сессию депутаты рассматривают около 6 десятков законопроектов - большая нагрузка. Плюс к которой - работа в округах и международные форматы. Белорусским депутатам, конечно, обидно порой слышать неграмотные сравнения с коллегами из Украины и югом Евросоюза. Там в парламентах действительно кипят страсти, вплоть до захвата трибун и драк в сессионном зале. Политическая культура в Беларуси иная - до голосования законопроект проходит десятки фильтров и согласований. Именно на этом этапе снимаются страсти и противоречия.

Такой механизм требует высоких компетенций народных избранников. Кричать ведь проще, чем договариваться. Президент настаивает: если парламент исповедует главные принципы суверенной страны, профессионалы смогут договориться.

По опыту 6 созывов Палаты представителей, белорусы крайне требовательны к своим избранникам. Предвыборные обещания помнят, в биографиях выделяют образование, профессионализм, карьерные успехи и личную порядочность кандидата. В итоге отсеиваются популисты, и в среднем лишь от трети до четверти депутатов переизбираются на второй срок, обеспечивая преемственность.

Еще одна особенность белорусской системы - партийность, политический пиар и демагогия слабо влияют на выбор избирателя. Куда больше ценятся общественная работа в конструктивном гражданском секторе и репутация, заслуженная на уровне местных Советов депутатов или в трудовых коллективах. Именно так гражданское общество и регионы обновляют депутатский корпус, давая шанс молодым.

Республиканский союз молодежи не только готовит молодую, но компетентную смену госуправленцев, но и по традиции помогает организовать сам избирательный процесс.