Президент провел совещание в Витебске о развитии АПК региона

Не создавать пока суперхолдинг и рассмотреть возможности приватизации неэффективных сельхозпредприятий. Таков итог совещания с участием Президента в Витебске о развитии АПК области.





Большой разговор об АПК Витебщины

Глава государства внимательно и подробно ознакомился с предложениями правительства и вынес их на обсуждение тех, кому непосредственно работать в этих условиях. Так, проект указа предполагал на базе существующих интеграционных структур, а это 4 крупных агрохолдинга в Витебске, Полоцке, Орше и Глубоком, создание единого суперхолдинга - фактически дополнительный административный орган. Однако Александр Лукашенко предостерегает руководство региона от создания новых структур в сельском хозяйстве только ради глотка свежего воздуха. Такого рода надстройки не помогут решить системные проблемы в АПК Витебской области, считает Президент. Среди наиболее острых вопросов - закредитованность, слабая материально-техническая база и отток кадров.

А. Лукашенко: интересы людей во главе угла любой реформы

Позиция Александра Лукашенко такова: во главе угла всех преобразований должны быть люди. А потому одно из требований Главы государства касалось создания благоприятных условий специалистам, тогда и вопросов с кадрами не будет. Президент не может оставаться равнодушным к этим проблемам, потому и обсуждение проходило эмоционально.

А. Лукашенко: нужно идти от земли

Разговор получился обстоятельным. Состав участников совещания был максимально расширен. Кроме высших должностных лиц, руководителей региона и районов свои предложения по реорганизации АПК области высказали и директора сельхозорганизаций. Позиция каждого была услышана, а изучали положение дел на конкретных примерах. Правильным Президент считает решение ставить во главе холдинга перерабатывающие предприятия и под их потребности развивать сырьевую базу, которая формируется из различных хозяйств. Главное требование Главы государства - сохранить село и учитывать интересы людей при проведении любых реформ в АПК.

Привлечь банки к помощи отстающим хозяйствам

К оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области Президент поручил привлечь банки. Шефская помощь не снимается, подчеркнул Глава государства. Александр Лукашенко отметил, что на личном опыте убедился в том, что успешно развивать убыточные хозяйства можно. К разговору еще вернутся, но уже в Минске. Президент анонсировал большое совещание на эту тему в январе. Подробности сегодняшнего совещания в