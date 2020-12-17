Президент провел встречу с председателем Минского облисполкома Александром Турчиным

Эпидситуация и вопросы экономики - на эти темы шла речь на встрече президента с председателем Минского облисполкома. Александр Турчин - год в этой должности. Время подвести итоги работы - как справляется Центральный регион в этот непростой год, и как выполняются поручения главы государства. На первом плане, помимо реального сектора экономики, сейчас, конечно, вопросы здоровья.

В Минской области наметилась позитивная тенденция - нет прироста заболевших ковидом и пневмониями. Что касается экономического развития, это крупнейший регион страны. Почти полтора миллиона человек и 15 % ВВП страны. Благодаря своему положению регион привлекает инвесторов - этим нужно грамотно пользоваться. Инвестпроекты области - это микс производства электробусов и легковых авто, горно-обогатительный комплекс и перспективный "Великей камень". Четкая работа предприятий и развитие новых проектов - все это в итоге влияет на жизнь в регионе и настроения людей.