Президент провел встречу с представителями крупнейших СМИ Беларуси

Текущая работа и дальнейшее развитие отечественного медийного пространства. Эту и другие темы обсуждали сегодня во Дворце Независимости.







Президент встретился с представителями крупнейших средств массовой информации - журналистами, редакторами, экспертами и руководителями медиаизданий. Александр Лукашенко призвал к откровенному разговору и отдельно опроверг конспирологические теории относительно мероприятий, прошедших накануне с его участием в областях и Минске.



Все подробности общения Главы государства с представителями СМИ - в наших следующих выпусках.

