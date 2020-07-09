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Президент провел встречу с представителями крупнейших СМИ Беларуси

Текущая работа и дальнейшее развитие отечественного медийного пространства. Эту и другие темы обсуждали сегодня во Дворце Независимости.



Президент встретился с представителями крупнейших средств массовой информации - журналистами, редакторами, экспертами и руководителями медиаизданий. Александр Лукашенко призвал к откровенному разговору и отдельно опроверг конспирологические теории относительно мероприятий, прошедших накануне с его участием в областях и Минске.

Все подробности общения Главы государства с представителями СМИ - в наших следующих выпусках.

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