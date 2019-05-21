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Президент проводит комплексное совещание с экономическим блоком правительства
Диагностировать состояние и проблемы экономики на ранней стадии, чтобы вовремя устранить их, не дожидаясь конца года.
Президент Беларуси проводит комплексное совещание с экономическим блоком правительства. Ключевых акцентов несколько: динамика роста ВВП с выходом на прогнозные показатели по итогам 12 месяцев; экспорт и поступление валютной выручки в страну. От этого напрямую зависит ритмичная работа экономики и благосостояние белорусов. Президент обратил внимание правительства на недопустимость затягивания решений по самым чувствительным вопросам.
Одна из самых затяжных проблем - поставки белорусской агропродукции на союзный с Россией рынок - также пока не решена. Под полным или частичным запретом продовольствие от шестидесяти отечественных предприятий. Из-за позиции партнеров срываются даже согласованные на уровне правительств балансы поставок. В них детально прописаны объемы, ассортимент и производители сельхозпродукции. И потому аргументы из России звучат неубедительно, эксперты видят в дискриминации недобросовестную конкуренцию и лоббизм собственных производителей вопреки союзным обязательствам.
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